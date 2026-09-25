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Thời tiết ngày 25/9: Bắc Bộ ngày nắng, Nghệ An đến Quảng Trị có mưa to

Dự báo, ngày 25/9, Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Thời tiết ngày 25/9: Bắc Bộ ngày nắng, Nghệ An đến Quảng Trị có mưa to

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. (Ảnh minh họa: ĐT)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/9, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trên biển, ngày và đêm 25/9, vùng biển nam Vịnh Bắc Bộ, từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 25/9 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía bắc ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía nam ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ C.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Mưa rào và dông Ngày nắng Nhiệt độ cao nhất Quảng trị Nghệ an Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Gió giật mạnh Có nơi mưa rất to Mưa dông mưa to đến rất to
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