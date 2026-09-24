Xã Vĩnh Chân tổ chức chương trình Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”

Tối 23/9, xã Vĩnh Chân tổ chức chương trình Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026, mang đến một đêm hội vui tươi, ấm áp và ý nghĩa cho các em thiếu nhi trên địa bàn.

Chương trình được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu; đồng thời thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn.

Các tiết mục biểu diễn văn nghệ tại đêm hội.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, các em thiếu nhi được cùng nhau rước đèn, nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu.

Đặc biệt, các em đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc vui tươi, rộn ràng với màn múa lân sư rồng, giao lưu cùng Chị Hằng - Chú Cuội trong các hoạt cảnh; tham gia đố vui, trò chơi vui nhộn và phá cỗ trung thu.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tiếp tục chăm ngoan, học tốt và nỗ lực vươn lên.

Những phần quà được trao không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, sự quan tâm dành cho trẻ em. Qua đó tiếp thêm động lực để các em tự tin học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo xã Vĩnh Chân đã trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Bích Liên