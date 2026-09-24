Nâng cao chất lượng bữa ăn nội trú

Công tác bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trong từng bữa ăn cho học sinh tại các trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) được các nhà trường đặc biệt quan tâm. Chăm lo tốt bữa ăn hằng ngày không chỉ giúp học sinh có sức khỏe mà còn tạo điều kiện để các em yên tâm học tập, sinh hoạt và phát triển toàn diện.

Cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông DTNT tỉnh Phú Thọ theo dõi, kiểm tra chất lượng bữa ăn nội trú của học sinh.

Toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 16 trường PTDTNT thực hiện nhiệm vụ giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng hoc sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Do đặc thù học tập, ăn ở tập trung tại trường, học sinh được tổ chức ăn nội trú 3 bữa mỗi ngày theo chế độ hỗ trợ của Nhà nước.

Để bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn, các nhà trường ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp uy tín, thực hiện kiểm soát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, kiểm tra nguyên liệu đến sơ chế, chế biến. Các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm được duy trì trong từng khâu của quá trình tổ chức bữa ăn.

Ghi nhận tại Trường PTDTNT THCS và THPT Yên Lập, ngay từ sáng sớm, khu vực sơ chế đã hoạt động nền nếp. Nhân viên nhà bếp mặc đồng phục, đeo khẩu trang, trùm tóc bảo hộ theo quy định. Rau, củ, thực phẩm được phân loại, sơ chế, làm sạch trước khi đưa vào chế biến.

Đồng chí Sa Văn Vỵ - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Yên Lập cho biết: “Nhà trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát theo quy trình 3 bước; thực đơn được xây dựng phù hợp, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn cho học sinh trong quá trình ăn ở, học tập và sinh hoạt tại trường”.

Nhân viên bếp ăn tại Trường PTDTNT THCS và THPT Yên Lập sơ chế rau, củ.

Tại Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ, việc chuẩn bị bữa ăn cho học sinh cũng được thực hiện nghiêm túc, khoa học. Hệ thống bếp ăn được xây dựng theo quy chuẩn bếp một chiều ngăn nắp. Tại khu bếp, nhân viên cấp dưỡng cẩn thận chia từng suất cơm nóng, bảo đảm vệ sinh trước khi đưa ra nhà ăn.

Trước giờ ăn trưa, khu vực nhà ăn rộng rãi được vệ sinh sạch sẽ, bàn ghế sắp xếp ngay ngắn. Thức ăn sau khi chia suất được che đậy cẩn thận, hạn chế bụi và côn trùng. Cùng với đó, nhà trường công khai thực đơn, định mức bữa ăn và các thông tin liên quan để giáo viên, học sinh thuận tiện theo dõi, giám sát.

Phòng ăn Trường Phổ thông DTNT tỉnh Phú Thọ sạch sẽ, ngăn nắp trước giờ cơm trưa.

Bà Trần Như Quỳnh - Tổ Quản lý học sinh Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ cho biết: “Học sinh được bảo đảm 3 bữa mỗi ngày. Thực đơn được xây dựng đa dạng, hạn chế trùng món, chú trọng cân đối các nhóm thực phẩm để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của học sinh trong độ tuổi phát triển”.

Sự chu đáo trong từng khâu chuẩn bị bữa ăn giúp học sinh xa nhà thêm yên tâm trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường. Em Hà Thu Thủy, học sinh lớp 12A1, Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ chia sẻ: “Bữa ăn của chúng cháu rất đa dạng. Các bác nhà bếp chế biến ngon, đầy đủ dinh dưỡng nên cháu rất yên tâm. Xa nhà đi học nội trú nhưng mỗi khi xuống nhà ăn, thấy cơm canh lúc nào cũng nóng hổi, sạch sẽ, cháu cảm nhận được sự chăm chút, ấm áp như những bữa cơm do người thân nấu ở nhà”.

Bữa ăn nội trú bảo đảm dinh dưỡng, giúp học sinh vùng cao phát triển thể chất, nâng cao chất lượng giáo dục.

Thực tế cho thấy, với học sinh PTDTNT, bữa ăn không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày mà còn gắn trực tiếp với việc duy trì sức khỏe, thể lực và nền nếp sinh hoạt trong môi trường học tập tập trung. Vì vậy, kiểm soát chất lượng thực phẩm, xây dựng thực đơn phù hợp và bảo đảm vệ sinh trong chế biến, phục vụ luôn là yêu cầu được các nhà trường đặt lên hàng đầu.

Nhằm siết chặt hơn nữa công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 4082/SGD&ĐT-HSSV-KHTC ngày 17/9/2026 về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg và Công điện số 64/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn yêu cầu người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh rà soát, tự kiểm tra 100% bếp ăn tập thể, khu vực tổ chức ăn bán trú, nội trú. Sở cũng chỉ đạo các nhà trường phải công khai hằng ngày thực đơn, hóa đơn nhập hàng, hình ảnh suất ăn qua các kênh thông tin để phụ huynh theo dõi, đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc kiểm tra, giám sát đột xuất.

Đặc biệt, đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về chất lượng bữa ăn cũng được thiết lập và công khai, cam kết phân loại, xử lý ban đầu hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền trong vòng 24 giờ.

Chăm lo bữa ăn nội trú vì thế không chỉ dừng ở việc đủ suất, đủ món mà hướng tới bảo đảm dinh dưỡng, an toàn và phù hợp với nhu cầu phát triển của học sinh. Khi mỗi bữa ăn được kiểm soát chặt chẽ, học sinh vùng cao có thêm điều kiện duy trì sức khỏe, ổn định việc học và yên tâm sinh hoạt trong môi trường nội trú.

Lê Hoàng