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Thổ Tang tổ chức “Đêm hội Trăng rằm tuổi thơ”, trao 57 suất quà tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Tối 22/9, tại sân vận động xã Thổ Tang, chương trình “Đêm hội Trăng rằm tuổi thơ và trưng bày linh vật Trung thu năm 2026” được tổ chức, mang đến cho thiếu nhi trên địa bàn một đêm Trung thu vui tươi, ấm áp và ý nghĩa.

Thổ Tang tổ chức “Đêm hội Trăng rằm tuổi thơ”, trao 57 suất quà tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khănNhân vật Chú Cuội giao lưu với các thiếu niên, nhi đồng.

Thổ Tang tổ chức “Đêm hội Trăng rằm tuổi thơ”, trao 57 suất quà tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khănThổ Tang tổ chức “Đêm hội Trăng rằm tuổi thơ”, trao 57 suất quà tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khănMột số tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Tại chương trình, sau khi nghe lãnh đạo UBND xã Thổ Tang đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu, các cháu được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, màn múa lân, giao lưu cùng Chị Hằng, Chú Cuội, tham gia các trò chơi và phá cỗ Trung thu.

Chương trình cũng tổ chức bắn pháo hoa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Thổ Tang tổ chức “Đêm hội Trăng rằm tuổi thơ”, trao 57 suất quà tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khănLinh vật được trưng bày tại chương trình.

Cùng với các hoạt động tại sân vận động, đại biểu, người dân và các cháu thiếu niên, nhi đồng còn tham quan khu vực trưng bày các mô hình linh vật Trung thu năm 2026. Những mô hình được đầu tư công phu, thể hiện sự sáng tạo, góp phần tạo điểm nhấn cho không gian đêm hội.

Thổ Tang tổ chức “Đêm hội Trăng rằm tuổi thơ”, trao 57 suất quà tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo UBND xã Thổ Tang tặng quà các đội có tiết mục văn nghệ biểu diễn tại chương trình.

Thổ Tang tổ chức “Đêm hội Trăng rằm tuổi thơ”, trao 57 suất quà tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khănLãnh đạo Đảng ủy xã Thổ Tang chia quà Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Nhân dịp này, xã Thổ Tang trao 57 suất quà với tổng kinh phí 31,5 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Xã cũng hỗ trợ kinh phí cho 19 thôn tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu, qua đó tạo điều kiện để đông đảo thiếu nhi được đón Trung thu vui tươi, đầm ấm ngay tại khu dân cư.

Thổ Tang tổ chức “Đêm hội Trăng rằm tuổi thơ”, trao 57 suất quà tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khănCác cháu thiếu niên, nhi đồng hào hứng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc của chương trình.

Thông qua chương trình, xã Thổ Tang mong muốn mang đến cho thiếu niên, nhi đồng một mùa Trung thu an toàn, vui tươi; đồng thời tiếp tục huy động sự chung tay của gia đình, nhà trường, chính quyền và toàn xã hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện.

Thúy Hường


Thúy Hường

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chương trình Thiếu niên Nhi đồng Hoàn cảnh khó khăn Đêm hội trăng rằm Thiếu nhi Tết trung thu Lãnh đạo Sân vận động Tô Lâm
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