Xã Thái Hòa tổ chức “Đêm hội trăng rằm” năm 2026

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Tối 22/9, UBND xã Thái Hòa đã tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Tới dự và chung vui cùng các em có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.
Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh và lãnh đạo xã Thái Hòa tặng quà cho các em thiếu nhi.
Lãnh đạo xã Thái Hòa tặng quà cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập.
Tại đêm hội, các em thiếu nhi đã thể hiện nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi, đặc sắc. Ngoài ra, các em còn tham gia các hoạt động vui chơi, xem bắn pháo hoa và các màn múa lân đặc sắc.
Đêm Trung thu không chỉ mang đến niềm vui, tiếng cười cho các em thiếu nhi, mà còn góp phần giáo dục truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là động lực để các em thiếu nhi tiếp tục chăm ngoan, học tập giỏi, rèn luyện tốt.
Các em thiếu niên, nhi đồng biểu diễn văn nghệ tại “Đêm hội trăng rằm”.
Nhân dịp này, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh và lãnh đạo địa phương đã trao 60 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.
Trường Giang
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