Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xã Thái Hòa tổ chức “Đêm hội trăng rằm” năm 2026

Tối 22/9, UBND xã Thái Hòa đã tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Tới dự và chung vui cùng các em có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Xã Thái Hòa tổ chức “Đêm hội trăng rằm” năm 2026

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh và lãnh đạo xã Thái Hòa tặng quà cho các em thiếu nhi.

Xã Thái Hòa tổ chức “Đêm hội trăng rằm” năm 2026

Lãnh đạo xã Thái Hòa tặng quà cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Tại đêm hội, các em thiếu nhi đã thể hiện nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi, đặc sắc. Ngoài ra, các em còn tham gia các hoạt động vui chơi, xem bắn pháo hoa và các màn múa lân đặc sắc.

Đêm Trung thu không chỉ mang đến niềm vui, tiếng cười cho các em thiếu nhi, mà còn góp phần giáo dục truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là động lực để các em thiếu nhi tiếp tục chăm ngoan, học tập giỏi, rèn luyện tốt.

Xã Thái Hòa tổ chức “Đêm hội trăng rằm” năm 2026

Các em thiếu niên, nhi đồng biểu diễn văn nghệ tại “Đêm hội trăng rằm”.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh và lãnh đạo địa phương đã trao 60 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Trường Giang


Trường Giang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Đêm hội trăng rằm tổ chức Thiếu nhi Chương trình Hoàn cảnh khó khăn Tỉnh ủy Bắn pháo hoa Đặc sắc
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Điểm tựa của người lao động

Điểm tựa của người lao động
2026-09-21 15:15:00

baophutho.vn Không chỉ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, Công đoàn Đất Tổ còn tạo môi trường để đoàn viên,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long