Vân Sơn tổ chức “Đêm hội Trăng rằm - Trao gửi yêu thương”

Tối 22/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Vân Sơn phối hợp Trung tâm Văn hóa, Dịch vụ và Hỗ trợ cộng đồng, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức chương trình Trung thu "Đêm hội Trăng rằm - Trao gửi yêu thương” dành cho thiếu nhi trên địa bàn xã.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và đại diện đơn vị đồng hành trao quà cho các em thiếu nhi tại đêm hội trăng rằm.

Chương trình “Đêm hội Trăng rằm - Trao gửi yêu thương” diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm, tạo sân chơi bổ ích để thiếu nhi được giao lưu, vui chơi, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân và phá cỗ Trung thu.

Đêm hội mở đầu bằng màn múa lân sư, tiếp đó là các tiết mục văn nghệ do thiếu nhi xã Vân Sơn và Đội Nghệ thuật thanh thiếu nhi của Trung tâm Văn hóa, Dịch vụ và Hỗ trợ cộng đồng tỉnh biểu diễn.

Lãnh đạo xã và nhà tài trợ trao tặng xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nhấn của đêm hội là hoạt động trao học bổng, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ban Tổ chức và các nhà hảo tâm đã trao 12 xe đạp, 70 suất quà và học bổng cùng nhiều phần quà gồm bánh, kẹo, sữa, đèn ông sao tặng các em nhỏ trên địa bàn xã.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại đêm hội.

Không chỉ mang đến những phần quà ý nghĩa, đêm hội còn tạo không gian để thiếu nhi trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Trong phần hoạt cảnh Chị Hằng - Chú Cuội, các em được giao lưu, trả lời câu đố về Trung thu, văn hóa truyền thống và quê hương. Những câu hỏi tìm hiểu về tỉnh Phú Thọ và xã Vân Sơn giúp chương trình trở nên gần gũi, sinh động, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thiếu nhi.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của các tài năng nhí tỉnh Phú Thọ. Quán quân Cuộc thi tìm kiếm Tài năng nhí tỉnh Phú Thọ năm 2026 Trần Ngọc Bảo Hân biểu diễn ca khúc “Trò Chơi”; tài năng nhí Bùi Trần Trúc Anh, đạt giải Ấn tượng tại cuộc thi đã mang đến tiết mục nhảy Mashup “Old Town Road”, tạo không khí sôi động, hào hứng cho đêm hội.

Chương trình sôi động với màn múa lân và hoạt động phá cỗ Trung thu.

Khép lại chương trình là hoạt động phá cỗ Trung thu trong không khí vui tươi, ấm áp. Các đại biểu, đơn vị đồng hành cùng trao quà, bánh, kẹo cho thiếu nhi tham dự, mang đến một mùa Trung thu đáng nhớ. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em; đồng thời động viên các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện.

Mạnh Hùng