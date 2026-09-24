Khởi công xây dựng 7 căn nhà Chữ thập đỏ tại xã Đạo Trù

{title}
{publish}
{head}
Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng", sáng 24/9, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh tổ chức khởi công xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đạo Trù.
Đại diện các đơn vị trao biển tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho gia đình bà Trần Thị Mói, thôn Đồng Cà, xã Đạo Trù.
Chương trình đã hỗ trợ 7 gia đình xây dựng nhà ở. Kinh phí hỗ trợ xây nhà do Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ cùng các doanh nghiệp đồng hành tài trợ.
Các hoạt động khởi công được triển khai từ 8 giờ sáng 24/9 tại từng gia đình; lễ khởi công tập trung được tổ chức tại gia đình bà Trần Thị Mói, thôn Đồng Cà. Tại đây, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh đã trao biển tượng trưng kinh phí hỗ trợ và thực hiện nghi thức động thổ xây nhà.
Hoạt động này góp phần giúp các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống; đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và những giá trị nhân đạo trong cộng đồng.
Thu Thủy - Đức Thiện
baophutho.vn Bước vào năm học mới, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các “Mẹ...
baophutho.vn Bước vào năm học 2026 - 2027 cũng là thời điểm lưu lượng phương tiện, nhất là phương tiện cá nhân của học sinh và xe đưa đón học sinh gia tăng...
baophutho.vn Tối 23/9, xã Vĩnh Chân tổ chức chương trình Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026, mang đến một đêm hội vui tươi, ấm áp và ý nghĩa cho...
baophutho.vn Sáng 24/9, tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, Tổ chức Động vật châu Á tổ chức chương trình FREE THE FINAL BEARS – “Vì...
baophutho.vn Với quyết tâm “không để người khó khăn, yếu thế ở lại phía sau”, những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, tổ chức thực...
baophutho.vn Ở Lâm Thao, người cao tuổi không chỉ được chăm lo để sống vui, sống khỏe mà còn tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín, tích cực lao động, tham...
baophutho.vn Công tác bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trong từng bữa ăn cho học sinh tại các trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) được các nhà...