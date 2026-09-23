Giá vàng hôm nay 23-9: SJC tăng nhẹ, giá thế giới hướng tới 5.000 USD/ounce

Giá vàng miếng SJC sáng nay tăng 600.000 đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới giảm nhẹ xuống 4.343 USD/ounce. Chuyên gia Jurrien Timmer cho rằng, giá trị hợp lý của vàng hiện vào khoảng 5.000 USD/ounce.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 142 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 142– 145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 142 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới giảm nhẹ

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.343 USD/ounce, giảm 3 USD/Ounce so với kết phiên giao dịch trước đó. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.285 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 137 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Theo Jurrien Timmer, Giám đốc Kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Fidelity Investments, giá trị hợp lý của vàng hiện ở mức khoảng 5.000 USD/ounce, khi động lực định giá kim loại quý đang chuyển từ lãi suất sang thanh khoản.

Trong một bài phân tích, Timmer cho biết giá vàng tăng trong tuần trước trong bối cảnh dòng tiền toàn cầu bắt đầu phục hồi. Ông cho rằng giá trị hợp lý của kim loại quý hiện vào khoảng 5.000 USD/ounce.

Theo Timmer, diễn biến này cho thấy vàng đang chuyển từ một tài sản chủ yếu chịu tác động bởi lãi suất thực sang một tài sản ngày càng phụ thuộc vào thanh khoản. Mô hình định giá của ông cũng cho thấy giá vàng hiện đang ở mức thấp hơn giá trị hợp lý khoảng 5.000 USD/ounce.

Đầu tháng 9, Timmer từng phân tích về sự thay đổi trong động lực định giá vàng. Theo ông, các động thái của Bộ Tài chính Mỹ, gồm mua lại thêm trái phiếu dài hạn và tăng phát hành tín phiếu, đã gây áp lực lên đồng USD, đồng thời hỗ trợ giá vàng và Bitcoin.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-23-9-sjc-tang-nhe-gia-the-gioi-huong-toi-5-000-usd-ounce-1757762.html

Theo hanoimoi.vn