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Biểu diễn piano dành tặng những cá thể gấu được giải cứu tại Vườn Quốc gia Tam Đảo

Sáng 24/9, tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, Tổ chức Động vật châu Á tổ chức chương trình FREE THE FINAL BEARS – “Vì những cá thể gấu cuối cùng”, với sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc người Anh Rick Wakeman CBE dành tặng những cá thể gấu được giải cứu từ các cơ sở nuôi gấu lấy mật trên cả nước.

Đến dự có lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Vườn Quốc gia Tam Đảo; Đại sứ quán Anh; các đối tác, nhà bảo trợ, nghệ sĩ và lãnh đạo xã Tam Đảo.

Biểu diễn piano dành tặng những cá thể gấu được giải cứu tại Vườn Quốc gia Tam ĐảoĐại diện Tổ chức Động vật châu Á phát biểu khai mạc chương trình.

Rick Wakeman là nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới và có nhiều năm hợp tác với Tổ chức Động vật châu Á. Ông hiện là nhà bảo trợ của cá thể gấu Moon - một cá thể gấu ngựa được giải cứu khỏi cơ sở nuôi gấu lấy mật.

Với nhạc sĩ Rick Wakeman, được biểu diễn giữa Vườn quốc gia Tam Đảo, nơi những cá thể gấu đang được nuôi dưỡng và chăm sóc sau khi được giải cứu là sự tiếp nối tự nhiên của mối gắn bó lâu năm giữa ông với những cá thể gấu.

Biểu diễn piano dành tặng những cá thể gấu được giải cứu tại Vườn Quốc gia Tam ĐảoNghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc Rick Wakeman biểu diễn dành tặng những cá thể gấu được giải cứu.

Theo đại diện Tổ chức Động vật châu Á, “Vì những cá thể gấu cuối cùng” là một buổi hòa nhạc đặc biệt giữa rừng Tam Đảo. Chương trình là một lát cắt trong hành trình đưa những cá thể gấu từ những chiếc lồng trở về với cuộc sống an toàn và nhân văn. Trong không gian ấy, âm nhạc của Rick Wakeman kể một câu chuyện rất riêng – về những cá thể gấu đã được giải cứu, về những người đã đồng hành cùng chúng trong suốt hành trình và về hy vọng dành cho những cá thể gấu vẫn còn đang chờ được trở về.

Biểu diễn piano dành tặng những cá thể gấu được giải cứu tại Vườn Quốc gia Tam ĐảoNữ diễn viên Tăng Thanh Hà (thứ 4 từ trái sang) cùng những người bạn đồng hành của Tổ chức Động vật châu Á.

Khai thác mật gấu là hành vi vi phạm pháp luật tại Việt Nam. Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã triển khai quyết liệt những giải pháp nhằm hạn chế tình trạng này. Năm 2005, Việt Nam ghi nhận 4.239 cá thể gấu nuôi nhốt. Sau hơn hai thập kỷ triển khai các giải pháp quản lý, cứu hộ và tuyên truyền, số lượng này đã giảm xuống còn hơn 120 cá thể gấu đang nuôi nhốt trong các trang trại.

Tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, những cá thể gấu được giải cứu được chăm sóc suốt đời trong các khu bán hoang dã, với môi trường, chế độ dinh dưỡng và chăm sóc thú y phù hợp với nhu cầu của từng cá thể.

Biểu diễn piano dành tặng những cá thể gấu được giải cứu tại Vườn Quốc gia Tam ĐảoNhững cá thể gấu ngựa tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, Vườn Quốc gia Tam Đảo.

Tổ chức Động vật châu Á sẵn sàng tiếp nhận và chăm sóc suốt đời những cá thể gấu còn lại, với mục tiêu đưa các cá thể gấu cuối cùng ra khỏi các cơ sở nuôi gấu lấy mật càng sớm càng tốt.

Lưu Trường


Lưu Trường

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tam đảo Vườn quốc gia Giải cứu Biểu diễn Châu Á Việt nam tổ chức Động vật Chương trình Nghệ sĩ
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