Vui Tết Trung thu, lan tỏa yêu thương

Những ngày này, ở khắp các địa phương trong tỉnh diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa vui Tết Trung cho thiếu niên, nhi đồng. Nhiều chương trình như “Trung thu yêu thương”, “Đêm hội trăng rằm” được tổ chức, đem lại niềm vui cho các em nhỏ. Tết Trung thu không chỉ tạo gắn kết cộng đồng mà còn hướng sự quan tâm đặc biệt đến thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Để mọi trẻ em được vui Tết Trung thu

Đó là nội dung tổ chức Tết Trung thu năm 2026 tại Công văn số 17271 ngày 4/9/2026 của UBND tỉnh, nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách có liên quan đến trẻ em. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai, tổ chức đa dạng hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em, thu hút trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí để các em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần; đồng thời, tạo cơ hội cho mọi trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em đang điều trị nội trú tại các cơ sở y tế được đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, lành mạnh.

Với chủ đề "Chia sẻ yêu thương", Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam phối hợp với doanh nghiệp, nhà tài trợ trao những phần quà ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu.

Sở Y tế với vai trò là cơ quan chủ trì đã tham mưu tổ chức Đêm hội Trăng rằm cấp tỉnh năm 2026; đồng thời triển khai các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em đang điều trị nội trú tại các cơ sở y tế. Cùng với đó, ngành phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền chủ đề, thông điệp về bảo vệ chăm sóc trẻ em và các hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc sở quản lý xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu đảm bảo an toàn, vui tươi, đầm ấm; chủ động huy động các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ, tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu tại các cơ sở giáo dục. UBND các xã, phường có công văn chỉ đạo tăng cường tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu thiết thực, an toàn. Trọng tâm trong các hoạt động là tổ chức vui Tết Trung thu lồng ghép hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi truyền thống gắn với không khí năm học mới một cách vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm; tổ chức thăm hỏi, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo và trẻ mồ côi; rà soát các quy định về trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căng tin trường học; tăng cường kiểm tra nguồn gốc bánh kẹo, đồ chơi trẻ em...

Mang mùa trăng yêu thương đến trẻ em hoàn cảnh đặc biệt

Sau hợp nhất, toàn tỉnh có hơn 1 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm khoảng 25,35% dân số, trong đó, hơn 105.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Tết Trung thu hàng năm không chỉ là ngày hội của thiếu nhi mà còn được chọn là Ngày Trẻ em Phú Thọ, để các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành và toàn xã hội chung tay chăm lo cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Với chủ đề “Trung thu đoàn kết - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lạc Sơn”, UBND xã Lạc Sơn huy động hàng trăm triệu đồng từ sự ủng hộ, đồng hành của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình Tết Trung thu cho trẻ em. Đồng chí Bùi Văn Khánh - Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Trên địa bàn hiện còn nhiều trẻ em khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã đón một mùa Trung thu ấm áp, mỗi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều là một món quà yêu thương, góp phần mang đến các em nụ cười, niềm vui và thêm niềm tin vào cuộc sống.

Đêm hội Trăng rằm với chủ đề “Trăng yêu thương - Trung thu an toàn, cùng em bước vào kỷ nguyên mới” tại Trung tâm Công tác xã hội Hòa Bình được tổ chức đúng rằm Trung thu. Trẻ em ở trung tâm được vui đón Tết Trung thu trong không khí tràn ngập sự ấm áp yêu thương với các tiết mục ca múa nhạc, phá cỗ trông trăng rộn ràng, tươi vui, chứa đựng tình cảm gắn kết cộng đồng. Nhiều suất quà Tết Trung thu từ các cấp lãnh đạo, đơn vị và nhà hảo tâm được trao tận tay các em nhỏ cùng các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Mang Trung thu đến sớm với trẻ em tại Phú Thọ, Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp cùng Công ty CP sản xuất nhựa Duy Tân tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” năm 2026. Tại Phân hiệu Ngọc Mỹ - Trường Tiểu học Đoàn Kết, xã Tân Lạc, Ban Tổ chức đã trao bảng tài trợ với tổng trị giá 203 triệu đồng gồm tiền mặt và hiện vật. Các phần quà dành cho nhà trường gồm “Tủ sách cho em”, 20 suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó. Cùng với đó là các hoạt động vui Tết Trung thu, phá cỗ và trao quà động viên học sinh, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo đồng chí Hoàng Xuân Đoài - Phó Giám đốc Sở Y tế, Tết Trung thu không chỉ là dịp để trẻ em được vui chơi, giáo dục tình yêu thương, sự sẻ chia, tinh thần đoàn kết mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của các cấp chính quyền, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em; huy động các nguồn lực hợp pháp để mang đến cho trẻ em một mùa Trung thu trọn vẹn.

Bùi Minh