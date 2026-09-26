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Thời tiết ngày 26/9: Bắc Bộ ngày nắng; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn giảm dần

Dự báo, ngày 26/9, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất 34 độ C; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa to cục bộ tuy nhiên mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Thời tiết ngày 26/9: Bắc Bộ ngày nắng; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn giảm dần

Ảnh minh họa: nhandan.vn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/9, khu vực Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng, mưa rào và dông chủ yếu vào chiều tối và đêm, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 33 độ C.

Chiều và đêm nay (26/9), khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm, mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn tại khu vực Trung và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 26/9 tại các khu vực trên cả nước:

Thành phố Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Mưa rào và dông Nhiệt độ cao nhất Ngày nắng Nam bộ Bắc bộ Mưa lớn Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Gió giật mạnh Mưa to Mưa dông
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