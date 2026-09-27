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Ngày mai, khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, xem xét, thảo luận 17 dự án luật

Sáng mai, 28/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI sẽ khai mạc tại Nhà Quốc hội. Dự kiến trong 2 ngày làm việc, Hội nghị xem xét, thảo luận 17 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 diễn ra vào tháng tới.

Ngày mai, khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, xem xét, thảo luận 17 dự án luật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8, Quốc hội khóa XV, ngày 29/9/2025. Ảnh: Duy Linh

Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trong 2 ngày làm việc 28 và 29/9, Hội nghị tập trung thảo luận 5 nhóm dự án luật, cụ thể:

Nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính gồm: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập và dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực an ninh gồm: dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; dự án Luật An ninh dữ liệu và dự án Luật Định danh và xác thực điện tử.

Nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường gồm: dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; dự án Luật Bưu chính (sửa đổi).

Nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực hành chính, tư pháp gồm: dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội gồm: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Dự án luật hội nghị Đại biểu quốc hội Thảo luận Luật Bảo vệ môi trường Nhà Quốc hội sửa đổi bổ sung Xử lý vi phạm hành chính Phát triển doanh nghiệp Luật Thư viện
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