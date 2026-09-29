Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh năm 2026

Ngày 29/9, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên phát biểu khai mạc hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Ngọc Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên cho biết, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 có 85 đại biểu, tỷ lệ tái cử trên 51%. Các đại biểu cơ bản bảo đảm về cơ cấu, trình độ, độ tuổi và từng bước phát huy năng lực, kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND tỉnh.

Trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cùng nhiều quy định pháp luật mới được triển khai, phạm vi, khối lượng công việc ngày càng lớn, mỗi đại biểu tiếp tục cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng và đổi mới phương thức hoạt động. Đồng chí đề nghị các báo cáo viên tập trung truyền đạt những nội dung cốt lõi, điểm mới và kinh nghiệm thực tiễn; tăng cường trao đổi, giải đáp những vấn đề phát sinh trong hoạt động của HĐND.

Các đại biểu cần chủ động nghiên cứu, trao đổi những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn và vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng được bồi dưỡng vào hoạt động quyết định, giám sát, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Đặng Ngọc Huy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Đặng Ngọc Huy nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước triển khai nhiều chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với HĐND và từng đại biểu, nhất là về năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm: Gần dân, sát cơ sở và theo dõi, thúc đẩy giải quyết kiến nghị của người dân đến cùng; nâng cao chất lượng quyết định, bảo đảm các nghị quyết dựa trên căn cứ, số liệu và thực tiễn; tăng cường giám sát theo hướng thực chất, gắn với kết quả cuối cùng; sử dụng chuyển đổi số như một công cụ hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động của đại biểu; đồng thời giữ vững bản lĩnh, phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Đồng chí nhấn mạnh, thước đo hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chính quyền gần dân hơn, công việc được giải quyết nhanh hơn, trách nhiệm rõ hơn và người dân hài lòng hơn. Vì vậy, mỗi đại biểu cần vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng được bồi dưỡng vào thực tiễn, thực sự đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu 6 chuyên đề gắn trực tiếp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động thực tiễn của HĐND, gồm: Tổng quan về vai trò, vị trí và thẩm quyền của HĐND các cấp gắn với những quy định mới của pháp luật trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kỹ năng thẩm tra báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết; kỹ năng phát biểu thảo luận, tranh luận và chất vấn của đại biểu HĐND; kỹ năng thực hiện một số hình thức giám sát; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Các chuyên đề do các chuyên gia, cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động của Quốc hội và HĐND truyền đạt. Thông qua hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh có thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn để vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao chất lượng thẩm tra, thảo luận, chất vấn, giám sát, tiếp xúc cử tri và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND, đáp ứng yêu cầu hoạt động của cơ quan dân cử trong giai đoạn mới.

Lê Hoàng