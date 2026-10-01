Nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp

Chiều 1/10, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm đã tham mưu thành lập Ban Vận động Xúc tiến đầu tư tỉnh giai đoạn 2026-2030; chủ trì, tham mưu tổ chức các đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, Tây Ban Nha, Phần Lan, Thụy Điển, Nga, Na Uy, Đan Mạch; tổ chức, tham mưu tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế.

Trung tâm đã tiếp, làm việc với nhiều nhà đầu tư lớn như Toyota Việt Nam, YCH Singapore, Meiko, SK, Geely, C.P. Việt Nam, FPT Education, Amata, Viettel Post, MM Mega Market, Advanced Water Technology, CT Group...; ký kết nhiều biên bản ghi nhớ; duy trì chương trình “Cà phê doanh nhân” hằng tuần. Đồng thời, tư vấn, hỗ trợ thủ tục đầu tư cho khoảng 40 doanh nghiệp, dự án; hướng dẫn 105 lượt doanh nghiệp về đầu tư, đăng ký kinh doanh, thủ tục hành chính và chính sách hỗ trợ.

Công tác thông tin, truyền thông, quảng bá môi trường đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh. Trang thông tin investphutho.vn được duy trì, cập nhật thường xuyên. Trung tâm đã xây dựng các ấn phẩm, video đa ngôn ngữ và phối hợp tuyên truyền trên các cơ quan báo chí. Qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả thu hút đầu tư của tỉnh.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bùi Hồng Đô báo cáo tại buổi làm việc.

Trong 3 tháng cuối năm, Trung tâm tiếp tục triển khai chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026; chuẩn bị và tổ chức đoàn công tác xúc tiến đầu tư, nghiên cứu thực tế tại Séc, Áo, Pháp từ ngày 23/10 đến 2/11; xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2027; nghiên cứu, cập nhật thị trường, xu hướng đầu tư, kết nối các nhà đầu tư chiến lược; tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ, theo dõi, hỗ trợ tiến độ các dự án đang được quan tâm.

Trung tâm tiếp tục duy trì chương trình “Cà phê doanh nhân”; làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đào tạo về quản trị, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tăng cường cập nhật dữ liệu, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, chính sách, bản đồ số trên website investphutho.vn; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư của tỉnh.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị Trung tâm chủ động chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Séc, Áo, Pháp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 7/10/2026; rà soát chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch 5 năm 2026-2030, hoàn thiện kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2027 trước ngày 30/10.

Đối với hoạt động xúc tiến đầu tư, đồng chí đề nghị Trung tâm xây dựng kịch bản chi tiết, nội dung làm việc chuyên sâu theo từng đối tác, thị trường; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự án mời gọi đầu tư, ấn phẩm đa ngôn ngữ, dữ liệu số cập nhật và phương án dự phòng.

Trung tâm cũng cần chủ động nghiên cứu xu hướng đầu tư toàn cầu, xây dựng danh mục đối tác ưu tiên, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp điện tử, phần mềm, viễn thông, chế biến chế tạo, năng lượng sạch, logistics, công nghệ cao và hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tiếp tục tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ, theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các dự án đang được quan tâm; định kỳ hằng tuần báo cáo tiến độ, vướng mắc về UBND tỉnh; triển khai hiệu quả các nội dung sau hội nghị, đoàn công tác và biên bản ghi nhớ đã ký kết; xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá hiệu quả sau xúc tiến.

Trong hỗ trợ doanh nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng “Cà phê doanh nhân”; làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, tham mưu giải quyết kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp; theo dõi, đôn đốc thực hiện Thông báo kết luận số 655/TB-UBND ngày 30/9/2026 về giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại quý III/2026.

Đồng chí giao Trung tâm rà soát, kiện toàn quy trình nội bộ về chuẩn bị, tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, ban hành trước ngày 30/11/2026. Đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ, đàm phán và ứng dụng công nghệ cho cán bộ; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong hoạt động xúc tiến và hỗ trợ doanh nghiệp.

Đối với các kiến nghị của Trung tâm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính rà soát, tham mưu việc giao biên chế phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế của Trung tâm trong quý IV/2026; giao Sở Tài chính hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan đến kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026 trước ngày 15/10.

Thúy Hường