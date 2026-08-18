Triển khai xây dựng giai đoạn 2 Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park

Sáng 18/8, tại xã Xuân Lãng, Công ty TNHH Phát triển Nam Bình Xuyên Green Park phối hợp với Tập đoàn CNCTech tổ chức khánh thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, triển khai xây dựng giai đoạn 2 Khu công nghiệp (KCN) Nam Bình Xuyên Green Park và xúc tiến đầu tư, mở rộng kết nối với các nhà đầu tư, đối tác. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tặng lẵng hoa chúc mừng Tập đoàn CNCTech và Công ty TNHH Phát triển Nam Bình Xuyên Green Park.

KCN Nam Bình Xuyên Green Park có quy mô 295,74 ha, do CNCIndustrial - nhà phát triển công nghiệp thuộc Tập đoàn CNCTech triển khai. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình KCN xanh, thông minh, bền vững; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, điện tử và logistics.

Sau một năm thi công, hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 với quy mô khoảng 52 ha đã hoàn thành, sẵn sàng phục vụ các dự án đầu tư thứ cấp. Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN được đầu tư theo công nghệ Nhật Bản, vận hành tự động, quan trắc 24/7, công suất 4.000m3/ngày đêm, có khả năng nâng lên 20.000m3/ngày đêm. Nước sau xử lý đạt chuẩn cột A và có khả năng tái sử dụng.

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, KCN ưu tiên quỹ đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Đến nay, KCN Nam Bình Xuyên Green Park đã thu hút 8 doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan và Hong Kong, với tổng diện tích sử dụng khoảng 8 ha, tổng vốn đầu tư gần 50 triệu USD, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, cơ khí chính xác.

Trên cơ sở kết quả đạt được, chủ đầu tư đang triển khai hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 với quy mô 40 ha, từng bước bổ sung quỹ đất công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp nhận các dự án đầu tư mới.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, Tập đoàn CNCTech trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án và ký 10 thỏa thuận hợp tác với các nhà đầu tư, đối tác nhằm mở rộng liên kết, kết nối chuỗi sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án; đồng thời nhấn mạnh tỉnh Phú Thọ kỳ vọng KCN Nam Bình Xuyên Green Park sẽ trở thành hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp - công nghệ cao - logistics - dịch vụ, đóng góp vào mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành một trong những trung tâm sản xuất, logistics và công nghệ cao của cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn, lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, Tập đoàn CNCTech trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án, tặng hoa các nhà đầu tư đã đầu tư vào KCN Nam Bình Xuyên Green Park.

Đồng chí đề nghị Tập đoàn CNCTech, Công ty TNHH Phát triển Nam Bình Xuyên Green Park và các nhà đầu tư tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục tiếp theo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật; tăng cường xúc tiến, thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, điện tử, logistics và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng hiệu quả đất đai, năng lượng và tài nguyên, gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; tăng cường liên kết, hình thành chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khánh thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, triển khai xây dựng giai đoạn 2 KCN Nam Bình Xuyên Green Park.

Các sở, ban, ngành và UBND xã Xuân Lãng được giao tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn và các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công tổ hợp công nghiệp sản xuất gồm 6 công trình nhà máy trên quỹ đất gần 6 ha.

Trong chuỗi sự kiện, Công ty TNHH Phát triển Nam Bình Xuyên Green Park phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn CNCTech khởi công tổ hợp công nghiệp sản xuất gồm 6 công trình nhà máy trên quỹ đất gần 6 ha, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Việc hoàn thiện hạ tầng giai đoạn 1, triển khai giai đoạn 2 và đầu tư hệ thống nhà xưởng sẵn sẽ góp phần nâng cao khả năng tiếp nhận các dự án mới, tạo thêm quỹ đất và điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào KCN Nam Bình Xuyên Green Park, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thúy Hường