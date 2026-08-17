Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Nâng chất lượng khám, chữa bệnh

Chiều 17/8, Đoàn công tác của Sở Y tế đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Nâng chất lượng khám, chữa bệnh

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện Bệnh viện có 275 cán bộ, viên chức và người lao động. Trong 6 tháng năm 2026, hoạt động khám, chữa bệnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Bệnh viện tiếp nhận 86.053 lượt khám bệnh ngoại trú, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025; số lượt điều trị nội trú đạt 10.808 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ đề xuất Sở Y tế quan tâm, có giải pháp hỗ trợ đơn vị củng cố tổ chức bộ máy; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn; hỗ trợ tuyển dụng, bổ sung nhân lực và có chính sách đãi ngộ phù hợp. Đồng thời, tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của các trạm y tế xã sau sáp nhập.

Ghi nhận những kết quả Bệnh viện đạt được, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chú trọng phát triển chuyên môn, kỹ thuật; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế. Bệnh viện cần chủ động rà soát nhu cầu nhân lực, nâng cao năng lực đội ngũ, từng bước đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Thời gian tới, Bệnh viện cần phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, trong đó chú trọng thực hiện chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân; tăng cường kết nối giữa bệnh viện và y tế cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Gia Thái - Hoài Vũ


Gia Thái - Hoài Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bệnh viện Khám chữa bệnh Chất lượng Triển khai nhiệm vụ Sở y tế Làm việc chương trình chăm sóc sức khỏe Kết quả Phú thọ nâng cao hiệu quả hoạt động
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long