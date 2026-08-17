Nâng chất lượng khám, chữa bệnh

Chiều 17/8, Đoàn công tác của Sở Y tế đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện Bệnh viện có 275 cán bộ, viên chức và người lao động. Trong 6 tháng năm 2026, hoạt động khám, chữa bệnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Bệnh viện tiếp nhận 86.053 lượt khám bệnh ngoại trú, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025; số lượt điều trị nội trú đạt 10.808 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ đề xuất Sở Y tế quan tâm, có giải pháp hỗ trợ đơn vị củng cố tổ chức bộ máy; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn; hỗ trợ tuyển dụng, bổ sung nhân lực và có chính sách đãi ngộ phù hợp. Đồng thời, tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của các trạm y tế xã sau sáp nhập.

Ghi nhận những kết quả Bệnh viện đạt được, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chú trọng phát triển chuyên môn, kỹ thuật; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế. Bệnh viện cần chủ động rà soát nhu cầu nhân lực, nâng cao năng lực đội ngũ, từng bước đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Thời gian tới, Bệnh viện cần phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, trong đó chú trọng thực hiện chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân; tăng cường kết nối giữa bệnh viện và y tế cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Gia Thái - Hoài Vũ