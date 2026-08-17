Xác định rõ trách nhiệm, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn của dự án

Sáng 17/8, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân các dự án thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà; Dự án cấp bách đê ngăn lũ, chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà và Dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; UBND các xã, phường: Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thịnh Minh, Thung Nai, Mường Bi, Tân Mai, Tiền Phong; các nhà thầu và đơn vị có liên quan.

Các dự án thuộc Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà thực hiện trên địa bàn 21 đơn vị hành chính cấp xã, tổng vốn đầu tư hơn 4.053 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách Trung ương hơn 2.988 tỷ đồng, vốn lồng ghép các chương trình gần 1.065 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đã giao giai đoạn 2021 - 2025 là 1.766,519 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 là 402,131 tỷ đồng, tính đến nay giải ngân được 85,773 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 21,33%.

Một số dự án đang triển khai, như tuyến đường liên xã từ xóm Thung, xã Mường Hoa đi xóm Dài, xã Thung Nai có tổng mức đầu tư 86,347 tỷ đồng, chiều dài 6,428 km, khối lượng thi công đạt khoảng 67,5%, bàn giao mặt bằng đạt 98%. Dự án nâng cấp tuyến đường liên xã Đà Bắc - Tiền Phong có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, chiều dài 24,787 km, hiện đạt khoảng 49,27% giá trị hợp đồng, bàn giao mặt bằng đạt 99%. Tuyến đường trung tâm xã Tân Pheo đi xã Đức Nhàn đã bàn giao mặt bằng đạt 100%.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ chủ trì cuộc họp.

Đại diện lãnh đạo BQL dự án khu vực Hòa Bình báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân và những khó khăn trong triển khai thực hiện các dự án cấp bách về thiên tai, sạt lở.

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB các dự án.

Đối với Dự án cấp bách đê ngăn lũ, chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà trên địa bàn phường Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh, công trình có tổng mức đầu tư trên 597 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 15,8 km, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lũ và phục vụ giao thông. Giai đoạn 1 có chiều dài 6,2 km, khối lượng thực hiện đạt khoảng 69,25% giá trị hợp đồng. Đến nay, các hạng mục chính cơ bản được thi công. Lũy kế vốn được bố trí 245,447 tỷ đồng, giải ngân 180,625 tỷ đồng, đạt 73,6%.

Lãnh đạo các Sở Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình có tổng mức đầu tư trên 499 tỷ đồng, nhằm xử lý các điểm sạt lở nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho khu dân cư và hạ tầng khu vực ven sông Đà. Dự án xây dựng tuyến kè dài 2.015 m, chia thành 2 đoạn chính, kết hợp các hạng mục công trình phụ trợ. Lũy kế vốn đã bố trí trên 388 tỷ đồng, giá trị giải ngân trên 347 tỷ đồng. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 hơn 102 tỷ đồng, đã giải ngân trên 65 tỷ đồng, đạt 64%.

Theo đánh giá, tiến độ tổng thể của các dự án thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà và 2 dự án cấp bách còn chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu do năng lực tổ chức thi công của một số nhà thầu còn hạn chế; công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc, một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường hoặc đề nghị áp dụng đơn giá mới, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong bố trí vốn, giải ngân, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thi công; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với từng dự án.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ nhấn mạnh, các dự án có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Vì vậy, các đơn vị, địa phương phải tập trung cao độ, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ xử lý đối với từng nội dung còn vướng mắc, không để tình trạng chậm trễ kéo dài.

Đại diện các nhà thầu, đơn vị thi công phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và nhà thầu rà soát cụ thể tiến độ từng dự án; đẩy nhanh giải ngân, tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Các địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, quy chủ, bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư; phối hợp với chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình và các sở, ngành liên quan sớm hoàn thành các phần việc được giao.

Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công theo đúng tiến độ cam kết; thường xuyên rà soát, kịp thời xử lý các tồn tại, phát sinh, không để vướng mắc, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và tiến độ chung của công trình.

Đối với từng dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao chủ đầu tư phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo các mốc thời gian và phải hoàn thành trước tháng 12/2026 theo yêu cầu.

Mạnh Hùng