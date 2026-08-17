Bồi dưỡng kiến thức phát triển kinh tế đô thị, nông thôn và quản trị địa phương

Sáng 17/8, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức về xây dựng, phát triển kinh tế đô thị, nông thôn trong không gian mới và quản trị địa phương, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự và trực tiếp trao đổi, truyền đạt các nội dung bồi dưỡng có đồng chí Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Tham dự chương trình có các đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Khắc Hiếu – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham gia lớp bồi dưỡng có lãnh đạo, công chức Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND các xã, phường cùng cán bộ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, kinh tế tại các địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Hoan trao đổi, truyền đạt các nội dung bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là thay đổi về tổ chức bộ máy mà đòi hỏi đổi mới sâu sắc tư duy lãnh đạo, phương thức quản trị và năng lực kiến tạo phát triển. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cần chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, hướng tới phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường cùng các đại biểu tham dự chương trình.

Đồng chí đề nghị các học viên tham gia lớp bồi dưỡng nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề còn vướng mắc từ thực tiễn địa phương; tập trung tiếp thu kiến thức được truyền đạt, chủ động liên hệ với điều kiện thực tế để vận dụng hiệu quả vào công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành tại cơ sở.

Ban tổ chức lớp bồi dưỡng phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thời gian và chương trình học tập; sau lớp học phải tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả tổ chức, trong đó chú trọng kết quả học tập và thu hoạch của các học viên.

Sau phần khai mạc, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trực tiếp truyền đạt, trao đổi về tư duy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong không gian phát triển mới; nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, hướng tới phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và bền vững.

Bên cạnh đó, các học viên cũng được trao đổi về tư duy chiến lược, năng lực quản trị địa phương; phương pháp quy hoạch, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế nông thôn trong không gian phát triển mới; định hướng phát triển kinh tế nông thôn bền vững, gắn kết hài hòa giữa đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng nhóm địa bàn.

Đồng thời, các học viên được cập nhật những tư duy, giải pháp về chuyển đổi xanh, phát triển bền vững ở cấp xã, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ cơ sở được cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực quản trị và phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở; qua đó nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phát huy tiềm năng, lợi thế từng địa bàn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn mới.

Lê Hoàng