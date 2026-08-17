iPhone Air có phải lựa chọn thay thế iPhone 16 trong năm 2026?

iPhone Air và iPhone 16 đều là những lựa chọn đáng cân nhắc trong năm 2026, nhưng mỗi dòng máy lại có những ưu thế riêng. Liệu những nâng cấp trên iPhone Air có đủ để trở thành lựa chọn thay thế iPhone 16?

* So sánh chi tiết iPhone Air và iPhone 16 trong năm 2026

iPhone Air có nhiều thay đổi đáng chú ý so với iPhone 16. Tuy nhiên, để xác định thiết bị nào phù hợp hơn, người dùng nên xem xét từng yếu tố:

* Sự khác biệt về phong cách thiết kế trên hai dòng máy

Điểm tạo nên khác biệt rõ rệt giữa iPhone Air và iPhone 16 nằm ở thiết kế. iPhone Air sử dụng khung Titan, mặt trước Ceramic Shield 2 và mặt sau Ceramic Shield. So với iPhone Air, iPhone 16 dùng thiết kế nhôm, dày 7,8mm và nặng 170g. Nhờ đó, iPhone Air hướng đến sự mỏng nhẹ dù sở hữu kích thước tổng thể lớn hơn.

Thiết kế mỏng nhẹ và camera đơn mới lạ

iPhone 16 lại có kích thước 147,6 x 71,6mm, nhỏ hơn mức 156,2 x 74,7mm trên iPhone Air. Vì vậy, phiên bản này có thể phù hợp với người thích điện thoại gọn, dễ thao tác bằng một tay.

* Trải nghiệm màn hình ProMotion 120Hz

Màn hình là một trong những lý do rõ ràng hơn để cân nhắc iPhone Air thay cho iPhone 16. iPhone Air sử dụng tấm nền Super Retina XDR OLED 6,5 inch và có ProMotion với tần số quét thích ứng lên đến 120Hz. iPhone 16 vẫn dùng Super Retina XDR OLED nhưng kích thước dừng ở 6,1 inch và không có ProMotion.

Khả năng sử dụng ngoài trời của iPhone Air và iPhone 16 cũng có sự khác biệt khi độ sáng đỉnh ngoài trời lần lượt đạt 3.000 nit và 2.000 nit. Nhờ mức sáng cao hơn, iPhone Air thuận tiện hơn trong môi trường ánh sáng mạnh.

* Hiệu năng của chip A19 Pro và A18

Nếu chỉ nhìn cấu hình, iPhone Air có ưu thế nhờ A19 Pro mới hơn A18 trên iPhone 16. Cả hai đều sở hữu CPU 6 lõi, GPU 5 lõi và Neural Engine 16 lõi, nhưng GPU trên A19 Pro được tích hợp Neural Accelerators.

Tuy nhiên, sự khác biệt về thế hệ chip không phải lúc nào cũng tạo ra khoảng cách rõ rệt trong trải nghiệm thực tế. Đối với các tác vụ cơ bản như lướt mạng xã hội, xem video, chỉnh sửa ảnh hay chuyển đổi ứng dụng, chip A18 vẫn mang lại hiệu năng vô cùng mượt mà.

Điểm vượt trội của A19 Pro trên iPhone Air chỉ thực sự lộ rõ khi đặt cạnh iPhone 16 ở các tác vụ nặng như chơi game và xử lý đồ họa. Với GPU 5 nhân tích hợp bộ tăng tốc Neural Accelerators cùng công nghệ dò tia (Ray Tracing) bằng phần cứng, A19 Pro là lựa chọn đáng đầu tư cho những ai ưu tiên hiệu năng đỉnh cao và muốn sử dụng thiết bị lâu dài.

* Hệ camera trên hai dòng máy có gì khác nhau?

Camera lại là nơi người dùng cần cân nhắc sự đánh đổi khi chuyển từ iPhone 16 sang iPhone Air. Cả hai đều có camera chính Fusion 48MP, khẩu độ f/1.6 và hỗ trợ tùy chọn Telephoto 2x chất lượng quang học. Tuy nhiên, iPhone 16 bổ sung camera Ultra Wide 12MP với trường ảnh 120 độ.

Camera kép trên iPhone 16 mang đến chất lượng ảnh rõ nét

iPhone 16 là lựa chọn phù hợp hơn cho nhu cầu chụp ảnh phong cảnh nhờ camera Ultra Wide góc rộng 120 độ tích hợp tính năng chụp macro. Trong khi đó, iPhone Air lại chiếm ưu thế với người dùng hay gọi video hoặc tự quay sáng tạo nội dung nhờ camera trước 18MP hỗ trợ tính năng Center Stage.

* Năm 2026 nên mua iPhone Air hay iPhone 16?

iPhone Air và iPhone 16 đều có lý do riêng để lựa chọn trong năm 2026. Nếu muốn trải nghiệm thiết kế mới lạ thì iPhone Air sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc. Trong khi đó, iPhone 16 là lựa chọn phù hợp cho những người dùng ưu tiên sự cân bằng giữa tính năng và chi phí.

Xét về giá, iPhone Air chênh khoảng 1 - 2 triệu đồng so với iPhone 16 khi ở cùng phiên bản bộ nhớ. Mẫu máy này cũng bổ sung thêm tùy chọn 1TB, giúp người dùng dễ dàng lưu trữ lượng lớn ảnh, video và yên tâm sử dụng lâu dài. Do đó, việc lựa chọn giữa hai thiết bị nên dựa vào nhu cầu thực tế và mức ngân sách dự kiến của người dùng.

* Mua iPhone Air và iPhone 16 ở đâu uy tín?

Người dùng có thể tham khảo iPhone Air và iPhone 16 các phiên bản chính hãng đang được phân phối tại CellphoneS. Khi mua hàng tại đây, người mua sẽ có cơ hội nhận được các ưu đãi khi mua iPhone như phiếu giảm giá, ưu đãi thanh toán, chính sách trả góp 0% lãi suất,...

Nhìn chung, iPhone Air và iPhone 16 đều có những ưu thế riêng trong năm 2026. iPhone Air có thể trở thành lựa chọn thay thế iPhone 16 nếu những thay đổi trên máy phù hợp với nhu cầu và ngân sách. Vì vậy, người dùng nên cân nhắc thói quen sử dụng trước khi quyết định mua.