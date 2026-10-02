Yến Sào Vạn Xuân hướng dẫn bạn cách phân biệt yến sào thật, yến sào giả

Việc sử dụng phải yến giả không chỉ khiến bạn tốn kém chi phí mà còn có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và sức khỏe nếu sản phẩm chứa các thành phần không an toàn. Vì thế, nắm rõ cách phân biệt yến thật và yến giả là điều cần thiết để lựa chọn được sản phẩm chất lượng, an tâm khi sử dụng. Dưới đây, Yến Sào Vạn Xuân sẽ hướng dẫn bạn cách phân biệt yến sào thật và yến sào giả.

Phân biệt bằng hình dáng, kết cấu của sản phẩm

Thông thường, tổ yến thật (với dòng yến thô mới thu hái từ nhà yến) có cấu trúc sợi đan xen một cách tự nhiên, các sợi chồng lên nhau giống như những lớp xơ mướp. Sợi yến có độ đồng đều, hơi cong và ôm theo hình vòm của tổ. Phần vành tổ thường mỏng, trong khi chân tổ dày và cứng hơn, có màu trắng ngà hoặc vàng nhạt đặc trưng do đây là vị trí bám chắc vào vách đá hoặc thành nhà yến. Trọng lượng của tổ thường khá nhẹ từ 5-15gram, tuy khá nhẹ nhưng khi cầm vẫn tạo cảm giác chắc và khô.

Tổ yến thô được Yến Sào Vạn Xuân trực tiếp thu mua từ nhà yến.

Tổ yến giả ngày càng được làm tinh vi nên bề ngoài có thể khá giống tổ yến thật với các sợi được sắp xếp chồng chéo. Tuy nhiên, khi cầm sẽ thấy tổ nặng hơn đáng kể. Các sợi cũng mềm và có độ dẻo bất thường vì thường được tạo từ agar, tinh bột, lòng trắng trứng, sụn cước cá hoặc keo alginate. Nhìn kỹ sẽ thấy kết cấu thiếu sự tự nhiên và độ cứng đặc trưng của sợi yến thật.

Phân biệt khi ngâm nước

Khi ngâm trong nước khoảng 30 phút, các sợi yến thật sẽ từ từ mềm ra và nở đều theo từng lớp. Sợi yến vẫn giữ được độ dai, không bị nhão hay tan rã, đồng thời vẫn giữ màu trắng ngà tự nhiên và mùi tanh nhẹ đặc trưng của tổ yến.

Ngược lại, yến giả thường có dấu hiệu bất thường khi ngâm nước. Các sợi có thể đổi màu, nước ngâm trở nên đục hoặc xuất hiện cặn. Một số loại còn tỏa ra mùi hắc, mùi hóa chất hoặc mùi lạ do chứa chất tẩy trắng, keo hoặc các thành phần pha trộn.

Sau khi ngâm nước, sợi yến có màu trắng ngà tự nhiên.

Đặc biệt, trong quá trình chưng yến cách thuỷ, yến thật dù bạn chưng lâu, sợi vẫn nguyên vẹn, không bị nhão, còn yến giả thì có thể nhanh chóng rã, nổi bọt hay nước bị vẩn đục, không có vị thơm tanh đặc trưng của tổ yến.

Phân biệt qua màu sắc

Một trong những cách đơn giản để phân biệt tổ yến thật và yến giả là quan sát màu sắc của sản phẩm. Yến thật thường có màu trắng ngà, trắng kem hoặc trắng rượu tự nhiên, sắc màu không quá đồng đều và có thể hơi ngả vàng nhẹ tùy nguồn gốc.

Yến giả hoặc yến đã qua xử lý thường có màu trắng tinh, trắng sáng bất thường, do được tẩy trắng hoặc bổ sung các chất làm trắng để tạo cảm giác sạch và đẹp mắt. Màu trắng quá đều và quá nổi bật thường là dấu hiệu người tiêu dùng nên lưu ý khi lựa chọn.

Phân biệt qua mùi, vị

Bạn có thể nhận biết yến sào thật, giả thông qua mùi vị. Tổ yến thật thường tỏa ra mùi tanh nhẹ nguyên bản, hơi ngái ngái tự nhiên. Đây là đặc tính vốn có của yến chất lượng chứ không phải do ẩm mốc hư hỏng. Ngay cả khi bảo quản lâu hay đem chưng chín, hương thơm đặc trưng này vẫn được giữ trọn vẹn.

Tổ yến khi chưng có vị thơm tanh đặc trưng.

Còn tổ yến giả rất dễ nhận biết bởi mùi tanh nhân tạo từ lòng trắng trứng. Sau khoảng 3 đến 6 tháng lưu kho, yến sẽ bị oxy hóa mạnh và phát ra mùi hôi nồng. Bên cạnh đó, những loại yến giả bị ngâm tẩy hóa chất thường sẽ bị mất mùi tanh tự nhiên và chỉ còn sót lại mùi chất tẩy rửa.

Nếu yến sào có vị ngọt thì chắc chắn là yến kém chất lượng đã được trộn đường vào để tạo độ kết dính.

Độ đàn hồi của tổ

Một cách khá đơn giản để phân biệt tổ yến thật và yến giả là kiểm tra độ giòn của sợi yến khi còn khô. Tổ yến tự nhiên vốn không có tính đàn hồi cao nên sẽ có những đặc điểm rất khác so với yến đã bị pha trộn.

Tổ yến thật khi bóp nhẹ, sợi yến khá giòn và dễ gãy thành từng đoạn nhỏ. Đây là đặc tính tự nhiên của sợi yến sau khi được làm sạch và sấy khô.

Còn tổ yến giả thì khi dùng tay bóp, sợi yến thường mềm, dẻo và có độ đàn hồi nhất định, khó gãy hơn. Nguyên nhân là sản phẩm thường được pha thêm keo, tinh bột hoặc các chất tăng trọng, khiến sợi yến mất đi độ giòn vốn có.

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