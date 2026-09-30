Xiaomi Band 10 và Xiaomi Band 10 Pro: Bản Pro nâng cấp gì đáng tiền?

Xiaomi Band 10 và Xiaomi Band 10 Pro là bộ đôi vòng đeo tay thông minh mới nhất của Xiaomi, thu hút nhiều sự quan tâm từ cộng đồng công nghệ. Trong đó, bản Pro sở hữu nhiều cải tiến vượt trội về màn hình và tính năng định vị. Vậy những điểm này là gì và có xứng đáng để nâng cấp lên không? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết này nhé!

Xiaomi Band 10 Pro nâng cấp gì so với Xiaomi Band 10?

Xiaomi Band 10 và Band 10 Pro có nhiều điểm tương đồng nhưng bản Pro được nâng cấp rõ rệt ở màn hình, định vị và cảm biến. Cùng tìm hiểu những nâng cấp trên bản Pro so với bản tiêu chuẩn.

Màn hình lớn hơn, sáng hơn và tối ưu hiển thị

Xiaomi Band 10 Pro sở hữu màn hình AMOLED 1.74 inch với độ sáng tối đa 2.000 nits, nhỉnh hơn mức 1.500 nits trên bản tiêu chuẩn. Tỷ lệ màn hình/thân máy cũng đạt 77%. Qua đó mang lại không gian hiển thị rộng hơn và đặc biệt thuận tiện khi xem thông báo, dữ liệu luyện tập ngoài trời.

Bản Pro có màn hình và độ sáng cao hơn.

Trong khi đó, Mi Band 10 sử dụng màn hình AMOLED 1.72 inch, tần số quét 60Hz và thiết kế dạng viên thuốc thuôn dài. Bản tiêu chuẩn vẫn đáp ứng tốt nhu cầu xem giờ, thông báo và chỉ số nhưng khả năng hiển thị của Pro có phần trực quan hơn nhờ màn hình lớn hơn.

Tích hợp GPS độc lập, nâng cấp khả năng theo dõi sức khỏe

Điểm nâng cấp đáng giá trên bản Xiaomi Band 10 Pro là GNSS độc lập hỗ trợ 5 hệ thống vệ tinh. Bạn có thể theo dõi lộ trình chạy bộ hoặc đạp xe mà không cần mang theo điện thoại, trong khi Xiaomi Band 10 phải sử dụng GPS từ smartphone.

Bên cạnh đó, bản Pro được trang bị cảm biến PPG kép cải tiến, hỗ trợ theo dõi nhịp tim, SpO2 và HRV khi ngủ. Cả hai đều cung cấp hơn 150 chế độ thể thao, nhưng Pro có thêm các tính năng theo dõi nhịp tim và căng thẳng khi chơi game.

Thiết kế khác biệt, pin tương đương

Xiaomi Band 10 Pro sở hữu thiết kế mặt chữ nhật cứng cáp tương tự đồng hồ thông minh, hoàn thiện với khung hợp kim nhôm sang trọng và độ mỏng chỉ 9,7mm. Trọng lượng nặng hơn bản tiêu chuẩn nhưng đổi lại mang đến phong cách đeo giống đồng hồ thông minh hơn.

Thiết kế của cả hai khác nhau rõ rệt.

Về pin, hai phiên bản đều có thời lượng tối đa khoảng 21 ngày trong điều kiện sử dụng cơ bản. Khi bật Always-on Display, Mi Band 10 Pro đạt khoảng 8 ngày và thấp hơn khoảng 9 ngày của bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, cả hai đều sử dụng bộ sạc nam châm.

Nên mua Xiaomi Band 10 hay Xiaomi Band 10 Pro?

Việc lựa chọn Xiaomi Band 10 hay bản Pro phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu sử dụng và mức ngân sách của mỗi người.

* Xiaomi Band 10 sẽ phù hợp nếu bạn:

- Ưu tiên thiết kế nhẹ, gọn, có thể đeo thoải mái cả ngày và khi ngủ.

- Chủ yếu cần theo dõi sức khỏe, giấc ngủ và các hoạt động thể thao cơ bản, với hơn 150 chế độ thể thao.

- Muốn thời lượng pin dài, lên đến 21 ngày.

- Ưu tiên mức giá dễ tiếp cận, từ khoảng 1.079.000đ.

* Chọn Xiaomi Band 10 Pro phù hợp nếu bạn:

- Thường xuyên chạy bộ, đạp xe và cần GNSS độc lập để theo dõi lộ trình mà không phải mang theo điện thoại.

- Cần khả năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu hơn với cảm biến PPG kép, hỗ trợ nhịp tim, SpO2 và HRV khi ngủ.

- Ưu tiên màn hình tốt hơn cùng các tính năng theo dõi nâng cao.

Mi Band 10 Pro phù hợp hơn với người cần GPS độc lập, màn hình tốt và các tính năng theo dõi nâng cao. Ngược lại, Mi Band 10 sẽ là lựa chọn hợp lý nếu bạn ưu tiên sự nhẹ nhàng, đầy đủ tính năng cơ bản và mức giá tiết kiệm.

Địa chỉ mua Xiaomi Band 10 và Band 10 Pro ở đâu uy tín?

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Nhìn chung, Xiaomi Band 10 là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu theo dõi sức khỏe và luyện tập hằng ngày. Trong khi bản Xiaomi Band 10 Pro nổi bật với GPS độc lập, màn hình sáng hơn và các tính năng theo dõi chuyên sâu. Hy vọng thông qua bài viết này, bạn sẽ biết được đâu là sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.