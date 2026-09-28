Ưu đãi đến 47% khi mua máy giặt, tủ lạnh tại Điện máy HC

Chương trình ưu đãi máy giặt, tủ lạnh tại Điện máy HC với mức giảm đến 47% đang là một trong những đợt khuyến mãi đáng chú ý dành cho người tiêu dùng trong giai đoạn cao điểm mua sắm thiết bị gia dụng. Bên cạnh mức giá được điều chỉnh sâu, chương trình còn đi kèm quà tặng, hình thức trả góp lãi suất 0% và chính sách miễn phí vận chuyển, giúp các gia đình giảm đáng kể chi phí khi cần thay mới hai thiết bị vốn có giá trị đầu tư không nhỏ.

Vì sao máy giặt và tủ lạnh thường được ưu tiên trong các đợt giảm giá

Trong nhóm đồ gia dụng lớn, máy giặt và tủ lạnh là hai thiết bị vận hành gần như liên tục quanh năm. Tủ lạnh hoạt động 24/24 để duy trì nhiệt độ bảo quản thực phẩm, còn máy giặt được dùng nhiều lần mỗi tuần. Tần suất đó khiến tuổi thọ thực tế thường rơi vào khoảng 8 đến 12 năm, sau đó hiệu suất giảm dần và điện năng tiêu thụ tăng lên.

Đây cũng là hai món chiếm giá trị lớn trong chi phí sắm sửa của một gia đình. Vì vậy, phần lớn người tiêu dùng có xu hướng chờ các đợt khuyến mãi tập trung để mua, thay vì quyết định ngay khi thiết bị cũ bắt đầu xuống cấp.

Máy giặt cửa ngang trên 10kg chỉ từ 6.490.000 đồng

Điểm nhấn của chương trình là nhóm máy giặt cửa ngang khối lượng giặt trên 10kg, có mức giá khởi điểm chỉ từ 6.490.000 đồng. Đây vốn là ngưỡng giá của máy giặt cửa trên hoặc máy cửa ngang khối lượng nhỏ, nên việc một số model dung tích lớn về mức này là lợi thế đáng cân nhắc.

Máy giặt cửa ngang được ưa chuộng nhờ lồng giặt quay theo phương ngang, quần áo được nhấc lên rồi thả xuống thay vì bị xoắn vào trục giặt. Cách vận hành này hạn chế tình trạng nhăn, rối và giãn sợi vải, đồng thời tiêu thụ ít nước hơn so với máy cửa trên cùng khối lượng. Nhiều dòng còn tích hợp chế độ giặt nước nóng, giặt hơi nước hoặc sấy, phù hợp với thời tiết nồm ẩm ở miền Bắc.

Với khối lượng giặt trên 10kg, thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình 4-6 người, gồm cả việc giặt chăn, ga và rèm cửa tại nhà.

Combo tủ lạnh và máy giặt chỉ từ 5.900.000 đồng

Bên cạnh sản phẩm đơn lẻ, chương trình còn triển khai combo tủ lạnh kết hợp máy giặt chỉ từ 5.900.000 đồng. Hình thức bán theo bộ giúp tiết kiệm hơn so với chọn riêng từng thiết bị, đồng thời gọn nhẹ ở khâu giao nhận và lắp đặt.

Combo phù hợp với gia đình trẻ vừa chuyển đến nhà mới, người thuê trọ dài hạn hoặc chủ nhà cho thuê cần hoàn thiện nội thất trong thời gian ngắn, khi nhu cầu thiết yếu được giải quyết gọn trong một lần mua sắm.

Quà tặng giá trị đến 1.500.000 đồng

Ngoài mức giảm giá, khách hàng còn nhận thêm quà tặng có tổng giá trị đến 1.500.000 đồng. Danh mục quà tặng gồm:

Chân đế máy giặt BT1

Phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng

Quạt cây đứng Kangaroo KG726

Quà tặng áp dụng tùy theo từng model, vì vậy khách hàng nên hỏi rõ nhân viên tư vấn trước khi chốt đơn. Trong số này, chân đế máy giặt là phụ kiện có giá trị sử dụng cao: máy được nâng khỏi mặt sàn giúp hạn chế ẩm mốc chân máy, giảm rung lắc khi vắt ở tốc độ cao và thuận tiện khi vệ sinh.

Trả góp lãi suất 0% và miễn phí vận chuyển

Chương trình áp dụng trả góp lãi suất 0%, cho phép người mua chia nhỏ khoản chi thành nhiều kỳ mà không phát sinh chi phí lãi. Đây là giải pháp phù hợp khi cần mua cùng lúc hai thiết bị lớn nhưng vẫn muốn giữ ổn định dòng tiền hằng tháng. Song song đó, chính sách miễn phí vận chuyển loại bỏ khoản phí vốn không nhỏ với các mặt hàng cồng kềnh như tủ lạnh và máy giặt.

Siêu thị Điện máy HC - địa chỉ mua sắm uy tín

Siêu thị Điện máy HC là hệ thống bán lẻ điện máy đã có nhiều năm hoạt động tại Việt Nam, với mạng lưới siêu thị trải rộng khắp các tỉnh thành. Toàn bộ sản phẩm kinh doanh tại đây đều là hàng chính hãng, có đầy đủ giấy tờ bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm tại siêu thị để đánh giá kích thước, dung tích và tính năng vận hành, hoặc tham khảo và đặt hàng trực tuyến tại website hc.com.vn. Nhân viên tư vấn sẽ hỗ trợ chọn model phù hợp với diện tích lắp đặt, số thành viên trong gia đình và ngân sách.

Để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, mức giá áp dụng cũng như phần quà tặng theo từng model, khách hàng liên hệ qua hotline miễn phí 18001788.

Việc thay mới thiết bị gia dụng sẽ hợp lý hơn nhiều nếu được thực hiện đúng vào giai đoạn có chính sách giá tốt. Với máy giặt cửa ngang trên 10kg từ 6.490.000 đồng, combo từ 5.900.000 đồng cùng quà tặng và trả góp 0%, chương trình ưu đãi máy giặt, tủ lạnh tại Điện máy HC giảm đến 47% bắt đầu từ ngày 25/9, nhanh tay nâng cấp không gian sống ngay bạn nhé!