iPhone 18 Pro và Pro Max màu Đỏ Burgundy: Vì sao iFan người khen, người chê?

Ngay khi Apple công bố dải màu mới cho iPhone 18, Đỏ Burgundy nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán nhiều nhất, thay thế cho vị trí của màu Cam Vũ Trụ năm ngoái. Một bên khen đây là gam màu sang trọng, khác biệt nhất từ trước đến nay trên dòng Pro. Bên còn lại cho rằng màu này kén người dùng hơn, và có những điểm bất tiện khi dùng thực tế. Cùng nhìn lại các luồng ý kiến để thấy rõ vì sao Burgundy lại chia rẽ cộng đồng iFan đến vậy.

Sang trọng và khác biệt là lý do nhiều người khen Burgundy

Burgundy là gam đỏ đậm, trầm hơn đỏ tươi thông thường và thường gắn với phong cách cao cấp và trưởng thành. Trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, người dùng thích gam màu này cho rằng nó tạo cảm giác cá tính nhưng không phô trương, phù hợp cho cả môi trường công việc lẫn sử dụng hàng ngày.

Mặt lưng iPhone 18 Burgundy dễ lộ dấu vân tay và bụi bẩn khi sử dụng.

So với các màu trung tính quen thuộc như Đen hay Bạc, Burgundy giúp máy có diện mạo mới mẻ hơn mà vẫn giữ được nét tinh tế đặc trưng của dòng Pro Max, thay vì chọn một màu quá rực rỡ dễ gây nhàm chán sau một thời gian sử dụng.

Đẹp nhưng khó giữ sạch là điểm khiến một số người ngần ngại

Ở chiều ngược lại, một số người dùng thực tế chỉ ra rằng mặt lưng màu Burgundy trên iPhone 18 khá dễ bám mồ hôi, dấu vân tay và bụi bẩn hơn so với các màu sáng. Đây là điểm khiến một bộ phận iFan cân nhắc lại, dù vẫn đánh giá cao về mặt thẩm mỹ tổng thể của màu sắc này.

iPhone 18 Pro và Pro Max Burgundy khác biệt về kích thước màn hình và trọng lượng.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu muốn giữ máy luôn đẹp như lúc mới mở hộp, người dùng cần lau chùi thường xuyên hơn, đặc biệt với những ai không quen dùng ốp lưng.

Ngoài ra, người thích sự nổi bật, dễ nhận diện từ xa cho rằng Cam Vũ Trụ có phần ấn tượng và “chịu chơi” hơn. Ngược lại, nhóm ưu tiên sự tinh tế, ít gây chú ý quá mức lại đánh giá Burgundy phù hợp hơn cho nhu cầu sử dụng lâu dài, nhất là với người không muốn màu máy quá kén trang phục hay hoàn cảnh khi mang theo hàng ngày.

Burgundy có trên phiên bản nào và trọng lượng máy ra sao?

Về mặt lựa chọn thực tế, màu Burgundy hiện có trên cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max và tất cả các phiên bản 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, cho phép người dùng chọn theo nhu cầu sử dụng mà không phải đánh đổi về màu sắc.

iPhone 18 Burgundy phù hợp người thích phong cách sang trọng và khác biệt.

Đáng chú ý, bản iPhone 18 Pro Max sở hữu màn hình toàn phần OLED kích thước lên tới 6,9 inch cùng trọng lượng 249 gram, phù hợp với người thích không gian hiển thị siêu rộng để xem phim, chỉnh sửa ảnh/video hoặc xử lý văn bản trực tiếp trên điện thoại. Trong khi đó, bản iPhone 18 Pro sở hữu màn hình OLED 6,3 inch gọn gàng hơn với trọng lượng 211 gram, mang lại cảm giác vừa vặn, thoải mái và bớt áp lực lên cổ tay khi sử dụng bằng một tay.

Có nên chọn iPhone 18 màu Burgundy hay không?

Nhìn chung, tranh cãi xung quanh màu Đỏ Burgundy trên iPhone 18 không nằm ở việc màu này đẹp hay xấu, mà nằm ở việc nó phù hợp với thói quen sử dụng của từng người hay không. Nếu ưu tiên vẻ ngoài sang trọng, khác biệt và không ngại vệ sinh máy thường xuyên, Burgundy vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc trong dải màu năm nay.

Nếu muốn một chiếc máy ít lộ dấu vân tay hơn khi dùng không ốp lưng, các màu sáng như Bạc hoặc Băng Thanh có thể là phương án phù hợp hơn.

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