Thi công sơn hiệu ứng: Quy trình, kỹ thuật và xu hướng mới nhất

Sơn hiệu ứng ngày càng phổ biến trong nhà ở, căn hộ, biệt thự, văn phòng, showroom, nhà hàng, quán cà phê và spa. Không chỉ tạo màu, sơn hiệu ứng còn mang đến vân, texture và chiều sâu mô phỏng bê tông, đá, cát, kim loại hoặc bề mặt cổ điển.

Nhu cầu hiện nay chú trọng tính thẩm mỹ, độ bền và thi công đúng kỹ thuật. Trong đó, xử lý nền và tay nghề thợ là những yếu tố quyết định chất lượng bề mặt hoàn thiện.

Thi công sơn hiệu ứng gồm những công đoạn nào?

Mỗi hệ sơn có yêu cầu kỹ thuật riêng, tuy nhiên một quy trình thi công sơn hiệu ứng chuyên nghiệp thường gồm các bước cơ bản sau.

Khảo sát bề mặt: Kiểm tra độ phẳng, độ ẩm, khả năng bám dính và các vấn đề như nứt, bong tróc, nấm mốc, thấm nước. Nền yếu cần được xử lý trước khi thi công.

Xử lý bề mặt: Vệ sinh, loại bỏ lớp sơn cũ kém bám dính, xử lý vết nứt, bả và chà nhám để tạo nền phẳng, sạch.

Sơn lót: Sử dụng lớp lót phù hợp giúp tăng độ bám dính, hạn chế hút vật liệu không đều và ổn định màu sắc. Thời gian khô thực hiện theo hướng dẫn của sản phẩm.

Tạo hiệu ứng: Dùng bay, cọ, ru-lô hoặc dụng cụ chuyên dụng để tạo vân, loang và texture theo từng loại hiệu ứng như bê tông, cát, giả đá, ánh kim.

Kẻ roan, chia mảng: Với hiệu ứng bê tông hoặc giả vật liệu, đường roan được lấy cữ chính xác để tạo các mảng cân đối, tự nhiên.

Hoàn thiện, nghiệm thu: Kiểm tra màu sắc, vân, độ đồng đều và các vị trí tiếp giáp. Có thể phủ bảo vệ tùy hệ sơn, sau đó vệ sinh và bàn giao công trình.

Xu hướng sơn hiệu ứng được ưa chuộng hiện nay

Xu hướng hiện nay đang chuyển từ những bề mặt quá nhiều màu hoặc vân mạnh sang hiệu ứng tự nhiên, tiết chế và có chiều sâu.

Sơn hiệu ứng bê tông tối giản

Hiệu ứng bê tông tiếp tục phù hợp với phong cách Industrial, Minimalism, Modern, Japandi và Wabi-Sabi. Thay vì sử dụng màu xám đậm và texture quá thô, nhiều không gian lựa chọn xám sáng, greige, beige hoặc xám ấm để tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn.

Hiệu ứng bê tông có thể sử dụng cho tường phòng khách, phía sau tivi, phòng ngủ, văn phòng, showroom hoặc quán cà phê.

Hiệu ứng cát và vật liệu tự nhiên

Bề mặt mô phỏng cát, đất, đá hoặc vôi phù hợp với xu hướng thiết kế gần gũi thiên nhiên. Các gam màu kem, be, nâu đất và màu cát giúp không gian có cảm giác ấm và mềm hơn.

Đây là lựa chọn đáng chú ý cho biệt thự, căn hộ, spa, resort và các không gian theo phong cách Japandi hoặc Wabi-Sabi.

Sơn hiệu ứng làm điểm nhấn

Thay vì thi công toàn bộ căn nhà, khách hàng có xu hướng sử dụng sơn hiệu ứng cho một hoặc một vài mảng tường quan trọng như phía sau sofa, đầu giường, khu vực tivi, quầy lễ tân hoặc background showroom.

Cách sử dụng này vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ vừa giúp kiểm soát ngân sách tốt hơn.

Kết hợp sơn hiệu ứng với ánh sáng

Cùng một màu sơn nhưng ánh sáng khác nhau có thể tạo ra cảm nhận hoàn toàn khác. Vì vậy, khi thiết kế cần tính đến ánh sáng tự nhiên, đèn hắt, đèn rọi hoặc wall washer.

Với những hiệu ứng có texture, ánh sáng chiếu xiên còn giúp làm nổi bật độ sâu của bề mặt.

Chi phí thi công sơn hiệu ứng phụ thuộc vào những gì?

Giá thi công sơn hiệu ứng không chỉ phụ thuộc vào diện tích mà còn liên quan đến loại hiệu ứng, tình trạng tường, số lớp vật liệu, độ phức tạp của vân, vị trí thi công và yêu cầu hoàn thiện.

Một bức tường mới, phẳng và có diện tích lớn sẽ có điều kiện thi công khác với tường cũ bị bong tróc, nứt hoặc ẩm. Hiệu ứng bê tông đơn giản cũng có yêu cầu kỹ thuật khác với hiệu ứng giả đá, ánh kim hoặc kẻ roan.

Do đó, để có báo giá sát thực tế, khách hàng nên cung cấp diện tích, ảnh hiện trạng, vị trí thi công và mẫu hiệu ứng mong muốn. Với công trình có yêu cầu cao, nên khảo sát trực tiếp trước khi chốt phương án.

Những lưu ý để sơn hiệu ứng đẹp và bền

Không nên chỉ lựa chọn dựa trên hình ảnh mẫu trên internet. Màu sắc thực tế có thể thay đổi theo ánh sáng, diện tích bề mặt và chất nền.

Trước khi thi công đại trà, nên làm mẫu thử trên một khu vực nhỏ để kiểm tra màu, texture và khả năng phối hợp với nội thất.

Đặc biệt, cần ưu tiên xử lý nền đúng kỹ thuật. Một lớp hiệu ứng đẹp nhưng thi công trên nền không ổn định vẫn có nguy cơ nứt hoặc bong tróc. Đồng thời, khách hàng nên thống nhất trước mẫu màu, mức độ vân, độ bóng và phạm vi hoàn thiện để hạn chế tranh chấp khi nghiệm thu.

Báo giá thi công sơn hiệu ứng tham khảo

- Sơn hiệu ứng bê tông: 180.000 - 550.000 đồng/m2.

- Sơn hiệu ứng rỉ sét: 250.000 - 650.000 đồng/m2.

- Sơn giả đá/stucco: 300.000 - 550.000 đồng/m2.

Giá thực tế phụ thuộc vào thương hiệu sơn, diện tích, độ phức tạp của mẫu và tình trạng bề mặt. Nên khảo sát và thi công mẫu trước khi triển khai diện rộng.

Lưu ý khi chọn đơn vị thi công sơn hiệu ứng chuyên nghiệp

- Ưu tiên đơn vị có công trình thực tế và quy trình thi công sơn hiệu ứng rõ ràng.

- Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và thông số kỹ thuật của sơn.

- Hỏi rõ chính sách bảo hành bề mặt.

- Nên làm mẫu test để duyệt màu và hiệu ứng trước khi thi công.

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