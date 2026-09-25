Két sắt điện tử báo lỗi, không nhận mã: Nguyên nhân thường gặp

Két sắt điện tử ngày càng phổ biến trong gia đình và văn phòng nhờ sự tiện lợi của bàn phím và vân tay. Nhưng cũng vì phụ thuộc vào pin và mạch điện, loại két này có những lỗi riêng mà két cơ không gặp.

Anh Lai Key mở két sắt núm xoay, giữ nguyên két.

Tiện lợi đi kèm những điểm yếu riêng

So với két cơ phải xoay núm số, két điện tử cho phép mở bằng mã số, vân tay hoặc thẻ từ chỉ trong vài giây. Người dùng có thể đổi mã khi cần mà không phải gọi thợ.

Tuy nhiên, két điện tử phụ thuộc vào ba thứ: Nguồn pin, bàn phím hoặc cảm biến và động cơ nhỏ điều khiển chốt khóa. Chỉ cần một trong ba bộ phận này gặp vấn đề, két sẽ không mở dù người dùng nhập đúng mã.

Các dòng két điện tử phổ biến như Việt Tiệp, Hòa Phát, Booil hay Kumho đều có cơ chế tương tự, dù cách bố trí pin và cổng cấp nguồn khẩn cấp khác nhau.

Anh Lai Key kiểm tra mặt két sắt bị kẹt.

Những lỗi thường gặp nhất

Pin yếu là nguyên nhân phổ biến nhất. Két vẫn sáng đèn, vẫn kêu khi bấm, nhưng không đủ lực để kéo chốt. Nhiều người nhầm tưởng két hỏng trong khi chỉ cần cấp nguồn đúng cách.

Bàn phím liệt một vài phím do ẩm hoặc do dùng lâu cũng rất hay gặp. Két báo lỗi hoặc kêu liên tục thường là tín hiệu két đã bị khóa tạm thời sau nhiều lần nhập sai.

Cuối cùng là động cơ chốt bị kẹt, khi két nhận mã, đèn xanh sáng nhưng tay nắm vẫn không xoay được. Đây là lỗi cơ khí nằm bên trong, cần thợ có kinh nghiệm xử lý.

Anh Lai Key bàn giao thiết bị khóa cho khách hàng.

Vì sao không nên tự tháo két

Két sắt điện tử có mạch điều khiển và cảm biến đặt ở mặt trong cánh cửa. Việc tự tháo vỏ hoặc cạy bàn phím có thể làm đứt dây, hỏng mạch, khiến két mất khả năng nhận mã vĩnh viễn.

Anh Quan Hồng Lai, người sáng lập đơn vị https://laikey.vn/, cho biết nhiều ca két điện tử đến tay thợ trong tình trạng đã bị cạy bàn phím hoặc khoan thử, khiến chi phí xử lý tăng lên đáng kể so với lúc ban đầu. Theo anh, mọi lỗi của két điện tử đều nằm ở một mắt xích trong chuỗi pin, tiếp điểm, bo mạch, động cơ và chốt; tìm đúng mắt xích thì hiếm khi phải thay cả bộ.

Dịch vụ sửa két sắt điện tử tận nơi hiện được nhiều gia đình và văn phòng lựa chọn, vì thợ có thể kiểm tra nguồn, bàn phím và động cơ ngay tại chỗ mà không phải vận chuyển chiếc két nặng hàng chục ký.

Cách dùng két điện tử bền lâu

Thay pin định kỳ khoảng một năm một lần, không đợi tới khi két báo yếu. Dùng pin chất lượng tốt vì pin rẻ dễ chảy nước làm hỏng mạch.

Ghi mã số và cất ở nơi an toàn ngoài két. Giữ chìa khóa cơ dự phòng đi kèm két ở chỗ khác, không cất bên trong két.

Khi két có dấu hiệu bất thường như nhận mã chậm, phải bấm nhiều lần, hãy kiểm tra sớm thay vì đợi tới lúc két khóa hẳn.

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