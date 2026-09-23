Eurowindow đồng hành cùng các công trình trọng điểm với giải pháp cửa và vách kính đồng bộ

Các công trình trọng điểm quốc gia thường đặt ra yêu cầu cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng vật liệu, tính đồng bộ trong thiết kế và khả năng vận hành ổn định trong thời gian dài. Trong đó, hệ thống cửa và vách kính không chỉ đảm nhiệm vai trò hoàn thiện kiến trúc mà còn góp phần kết nối không gian, tối ưu công năng và nâng cao giá trị thẩm mỹ cho công trình.

Với năng lực sản xuất, kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô lớn cùng khả năng cung cấp giải pháp đồng bộ, Eurowindow đã tham gia hoàn thiện nhiều công trình tiêu biểu như Nhà Quốc hội, trụ sở các cơ quan bộ, ngành, công trình hạ tầng hàng không và các dự án nghỉ dưỡng, thương mại trên cả nước.

Eurowindow cung cấp giải pháp cửa và vách kính đồng bộ, đáp ứng yêu cầu về thiết kế, kỹ thuật và vận hành cho các dự án quy mô lớn.

Năng lực cung cấp giải pháp cửa và vách kính cho các dự án quy mô lớn

Trong các dự án có quy mô lớn, hệ cửa và vách kính cần đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu từ thiết kế kiến trúc, tiêu chuẩn kỹ thuật đến khả năng vận hành thực tế. Vì vậy, chủ đầu tư thường ưu tiên lựa chọn các đơn vị có năng lực tư vấn giải pháp tổng thể thay vì chỉ cung cấp từng sản phẩm riêng lẻ.

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các giải pháp cửa, vách kính, Eurowindow phát triển hệ sinh thái sản phẩm phục vụ nhiều loại hình công trình như cơ quan hành chính, sân bay, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại và văn phòng cao cấp.

Điểm khác biệt trong quá trình triển khai các dự án lớn là khả năng tham gia từ giai đoạn tư vấn, lựa chọn giải pháp, phối hợp thiết kế đến sản xuất và thi công hoàn thiện. Cách tiếp cận này giúp hệ cửa và vách kính đảm bảo sự thống nhất giữa yêu cầu kiến trúc, tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện vận hành thực tế của từng công trình.

Các công trình quy mô lớn sử dụng giải pháp cửa và vách kính Eurowindow với yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn và tính thẩm mỹ.

Dấu ấn Eurowindow tại các công trình yêu cầu cao về kỹ thuật và thẩm mỹ

Mỗi nhóm công trình có đặc điểm sử dụng khác nhau, kéo theo yêu cầu riêng đối với hệ cửa và vách kính. Với các dự án quy mô lớn, giải pháp được lựa chọn cần đảm bảo sự cân bằng giữa yếu tố thẩm mỹ, độ bền, an toàn và khả năng vận hành lâu dài.

Tại nhóm công trình hành chính, công trình quốc gia , các hệ cửa và vách kính thường phải đáp ứng yêu cầu cao về độ an toàn, tính đồng bộ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tại Nhà Quốc hội , Eurowindow cung cấp các hạng mục gồm hơn 7.800m2 vách nhôm kính lớn hệ Stick, vách kính chống cháy, 2.700m2 cửa gỗ chống cháy, rèm ngăn lửa, ngăn khói, cửa tự động và mái kính Skylight. Các hệ thống được tích hợp cùng giải pháp khóa điện tử và cảm biến chống cháy nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành của công trình đặc thù.

Tại Trụ sở Bộ Ngoại giao , Eurowindow thi công hoàn thiện hơn 8.000m2 cửa nhôm và vách nhôm kính lớn cho các khu vực tiếp khách, hội nghị quốc tế và không gian làm việc.

Đối với Trụ sở Bộ Công an , công trình có quy mô 182.000m2 sàn trên diện tích 5,3ha, Eurowindow đảm nhiệm thi công mặt dựng nhôm kính và ốp nhôm mặt đứng cho 6 khối nhà, đáp ứng yêu cầu về kết cấu và hoàn thiện kiến trúc.

Trong lĩnh vực hạ tầng hàng không , hệ cửa và vách kính đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo khả năng vận hành tại các khu vực có mật độ sử dụng cao.

Tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn , Eurowindow triển khai các hạng mục gồm cửa, vách kính mặt dựng, lan can kính, cửa kính tự động và cửa thủy lực cho công trình có tổng vốn đầu tư gần 7.500 tỷ đồng, công suất thiết kế 5 triệu hành khách/năm.

Gần đây, Eurowindow tiếp tục trúng thầu cung cấp và lắp đặt hơn 12.000 m2 cửa, vách kính cao cấp cho giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Long Thành , dự án được định hướng trở thành một trong những trung tâm hàng không quan trọng của khu vực.

Ở nhóm công trình nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp , yêu cầu đối với hệ cửa không chỉ nằm ở độ bền mà còn ở khả năng tạo sự kết nối giữa không gian kiến trúc và cảnh quan.

Tại khu nghỉ dưỡng Bản Mòng - Sa Pa, Eurowindow cung cấp và thi công trọn gói hệ vách kính mặt dựng với nhôm hệ EA55 kết hợp kính hộp, kính cường lực và kính dán an toàn. Trước đó, doanh nghiệp cũng đã tham gia nhiều dự án nghỉ dưỡng như Sheraton Grand Đà Nẵng Resort, Silk Path Grand Resort & Spa (Sa Pa), Hotel de la Coupole – MGallery by Sofitel (Sa Pa) và Mövenpick Resort Cam Ranh (Khánh Hòa).

Đối với nhóm công trình thương mại, văn phòng , giải pháp cửa và vách kính cần đảm bảo sự hài hòa giữa hình ảnh kiến trúc, hiệu quả sử dụng và trải nghiệm người dùng.

Tiêu biểu là Eurowindow Office Building tại Hà Nội, công trình văn phòng 17 tầng nổi, 3 tầng hầm do WATG (Mỹ) tư vấn thiết kế, sử dụng đồng bộ vách Stick, kính Low-E cùng nhiều dòng cửa Eurowindow. Công trình từng đạt giải “Tòa nhà văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại tốt nhất Việt Nam” tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018.

Giải pháp cửa hiện đại đáp ứng xu hướng kiến trúc linh hoạt và thông minh

Cùng với sự phát triển của kiến trúc hiện đại, các công trình ngày càng hướng đến không gian mở, khả năng kết nối linh hoạt và tối ưu trải nghiệm sử dụng. Điều này thúc đẩy nhu cầu về những hệ cửa có thiết kế phù hợp với nhiều loại hình không gian, từ trung tâm triển lãm, khu nghỉ dưỡng đến nhà hàng cao cấp và công trình thương mại.

Các giải pháp cửa ứng dụng công nghệ tự động đang trở thành một trong những hướng phát triển được quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ vận hành thuận tiện, mở rộng không gian sử dụng và nâng cao tính linh hoạt trong thiết kế.

Đặc biệt, tại những khu vực cần sự chuyển tiếp giữa các không gian hoặc yêu cầu khả năng mở rộng diện tích sử dụng, các giải pháp như cửa mở trượt gấp tự động được nhiều kiến trúc sư và chủ đầu tư lựa chọn nhằm tạo sự kết nối liền mạch giữa các khu vực chức năng.

Cửa tự động mở trượt gấp giúp kết nối linh hoạt các khu vực và tối ưu không gian sử dụng trong công trình hiện đại.

Eurowindow phát triển giải pháp cửa hướng tới công trình hiện đại, bền vững

Xu hướng xây dựng hiện nay đang tập trung vào các công trình thông minh, tiết kiệm năng lượng và đề cao trải nghiệm người sử dụng. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với hệ cửa và vách kính, không chỉ về chất lượng vật liệu mà còn về khả năng tích hợp công nghệ, tối ưu vận hành và phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Trên nền tảng năng lực sản xuất và kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô, Eurowindow tiếp tục nghiên cứu, phát triển các giải pháp cửa và vách kính phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Doanh nghiệp hướng tới vai trò đồng hành cùng chủ đầu tư từ giai đoạn thiết kế, lựa chọn giải pháp đến hoàn thiện công trình.

Trong các công trình trọng điểm, mỗi hạng mục kiến trúc đều góp phần tạo nên giá trị tổng thể của dự án. Với kinh nghiệm triển khai nhiều công trình hành chính, hạ tầng, thương mại và nghỉ dưỡng, Eurowindow đang góp phần hoàn thiện các không gian hiện đại thông qua sự kết hợp giữa công nghệ sản xuất, năng lực thi công và giải pháp cửa đồng bộ. Đây cũng là nền tảng để các hệ cửa và vách kính tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển những công trình tiện nghi, bền vững và giàu trải nghiệm hơn.