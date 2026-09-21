Giải pháp chiết xuất dược liệu hiệu quả và cập nhật giá máy cỡ mini

Thị trường chăm sóc sức khỏe và làm đẹp đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ về các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên. Từ cao dược liệu, thực phẩm chức năng cho đến mỹ phẩm hữu cơ, chất lượng của thành phẩm phụ thuộc gần như hoàn toàn vào khâu chiết xuất. Làm thế nào để lấy được tối đa hàm lượng hoạt chất, tinh dầu mà không làm biến đổi cấu trúc phân tử của chúng là bài toán mà mọi cơ sở sản xuất đều phải đi tìm lời giải.

Nút thắt trong phương pháp chiết xuất truyền thống

Hàng trăm năm nay, việc nấu cao hay chiết xuất thảo mộc chủ yếu dựa vào phương pháp đun sôi hở bằng than, củi hoặc gas. Cách làm này tồn tại nhiều nhược điểm chí mạng trong nền sản xuất công nghiệp hiện đại.

Thứ nhất, việc không kiểm soát được nhiệt độ chuẩn xác khiến các hợp chất nhạy cảm với nhiệt (như vitamin, enzyme hay một số loại tinh dầu dễ bay hơi) bị phá hủy hoàn toàn. Thứ hai, dung môi bốc hơi ra môi trường bên ngoài không chỉ gây lãng phí mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Cuối cùng, quy trình hở rất dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc xâm nhập, làm giảm thời gian bảo quản của sản phẩm.

Đó là lý do các doanh nghiệp, dù ở quy mô nào, cũng đang nỗ lực chuyển đổi sang các công nghệ chiết xuất khép kín.

Giải pháp công nghệ nâng cao giá trị thảo dược

Sự ra đời của các hệ thống Máy chiết xuất dược liệu hiện đại đã tạo ra một cuộc cách mạng thực sự. Hoạt động dựa trên nguyên lý khép kín, thiết bị này cho phép thực hiện quá trình ngâm chiết, đun nóng và tuần hoàn dung môi trong một không gian hoàn toàn vô trùng.

Đặc điểm nổi bật của hệ thống này là khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác bằng tủ điện điều khiển tự động. Quá trình gia nhiệt có thể sử dụng áo nước hoặc dầu truyền nhiệt để đảm bảo nguyên liệu không bị gia nhiệt cục bộ gây cháy khét. Hơn thế nữa, máy được tích hợp hệ thống ngưng tụ, giúp thu hồi dung môi (như cồn, nước) để tái sử dụng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành. Nhờ sự hỗ trợ của cánh khuấy liên tục, dược liệu được tiếp xúc tối đa với dung môi, giúp rút kiệt hàm lượng hoạt chất trong thời gian ngắn nhất.

Tính ứng dụng và lợi thế của dòng máy cỡ mini

Nếu như các nhà máy lớn cần đến những hệ thống chiết xuất hàng nghìn lít, thì các phòng nghiên cứu (R&D), phòng khám đông y, hay các cơ sở khởi nghiệp lại có nhu cầu rất lớn đối với các dòng máy dung tích nhỏ.

Một thiết bị chiết xuất mini cỡ 50 lít đến 100 lít vẫn sở hữu trọn vẹn công nghệ của các cỗ máy công nghiệp, bao gồm: Nồi chiết xuất inox 304/316 không gỉ sét, hệ thống ngưng tụ thu hồi dung môi, lớp bảo ôn cách nhiệt an toàn và hệ thống khuấy trộn cơ học. Việc đầu tư máy mini giúp các cơ sở tối ưu hóa không gian nhà xưởng, giảm thiểu lượng điện năng tiêu thụ và đặc biệt phù hợp để chạy thử nghiệm các công thức sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất đại trà.

Tham khảo chi phí đầu tư thiết bị

Một trong những yếu tố được các chủ doanh nghiệp quan tâm hàng đầu chính là ngân sách. Hiện nay, giá máy chiết xuất dược liệu mini trên thị trường phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Dung tích bồn chứa, độ dày của vật liệu inox, cấu tạo hệ thống (có kèm theo chức năng cô đặc hay chỉ chiết xuất đơn thuần) và xuất xứ của linh kiện tủ điện điều khiển.

Thay vì nhập khẩu thiết bị với chi phí đắt đỏ và khó khăn trong việc bảo hành, bảo trì, nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay ưu tiên lựa chọn các đơn vị gia công cơ khí trong nước có năng lực chuyên môn cao. Việc đặt hàng trực tiếp từ xưởng sản xuất không chỉ giúp tối ưu giá thành do không qua trung gian, mà máy móc còn được thiết kế may đo để phù hợp nhất với đặc tính của từng loại nguyên liệu cụ thể.

Việc đầu tư hệ thống chiết xuất chuyên dụng là bước đi kiên quyết để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Bộ Y tế và củng cố niềm tin nơi người tiêu dùng.

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