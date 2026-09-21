Kiến Mộc Phát ra mắt tên miền website mới kienmocphat.vn

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác

Kiến Mộc Phát trân trọng thông báo về việc thay đổi tên miền website chính thức .

Từ nay, Quý khách vui lòng truy cập website Kiến Mộc Phát tại:

Tên miền cũ: kienmocphat.com

Tên miền mới: kienmocphat.vn

Việc thay đổi tên miền nhằm đồng bộ hệ thống website và nâng cao trải nghiệm truy cập của khách hàng.

Chi tiết tại: https://kienmocphat.vn/thong-bao-thay-doi-ten-mien/

Kiến Mộc Phát ra mắt tên miền website mới kienmocphat.vn

Việc chuyển đổi tên miền không ảnh hưởng đến sản phẩm, dịch vụ và hoạt động hỗ trợ khách hàng của Kiến Mộc Phát.

Tên miền cũ kienmocphat.com sẽ được hỗ trợ chuyển hướng sang kienmocphat.vn , giúp Quý khách tiếp tục truy cập thông tin một cách thuận tiện.

Kiến Mộc Phát kính mong Quý khách lưu lại tên miền mới kienmocphat.vn để thuận tiện sử dụng trong thời gian tới.

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng và Đối tác đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Kiến Mộc Phát.

Giới thiệu về Kiến Mộc Phát ( kienmocphat.vn)

Kiến Mộc Phát là đơn vị cung cấp các sản phẩm và giải pháp vật liệu nội ngoại thất , hướng đến việc kiến tạo những không gian hiện đại, tiện nghi và có tính thẩm mỹ cao.

Với danh mục sản phẩm đa dạng, Kiến Mộc Phát đáp ứng nhu cầu hoàn thiện và trang trí cho nhiều loại công trình, từ nhà ở, biệt thự đến văn phòng, công trình thương mại và không gian ngoài trời.

Các sản phẩm tiêu biểu gồm:

Gỗ nhựa ngoài trời

Sàn nhựa giả gỗ

Tấm ốp than tre

Vật liệu trang trí nội ngoại thất

Bên cạnh việc cung cấp sản phẩm, Kiến Mộc Phát chú trọng tư vấn giải pháp phù hợp với từng công trình. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn vật liệu, màu sắc, kiểu dáng và phương án thi công, hướng đến sự cân bằng giữa thẩm mỹ, công năng và chi phí đầu tư .

Với định hướng lấy chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, Kiến Mộc Phát không ngừng hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi hướng đến trở thành đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực vật liệu nội ngoại thất , đồng hành cùng khách hàng trong quá trình kiến tạo những không gian đẹp, tiện nghi và phù hợp với nhu cầu sử dụng.

KIẾN MỘC PHÁT – KIẾN TẠO KHÔNG GIAN XANH, NÂNG TẦM GIÁ TRỊ SỐNG

Hotline/Zalo: 0971 858 969

Email: kienmocphatvn@gmail.com

Website: kienmocphat.vn

Fanpage: facebook.com/kienmocphatvn