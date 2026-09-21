Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo truy tìm bị hại liên quan đến vụ án hình sự

Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tố chức” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2024 đến năm 2026 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 541/QĐ-CSHS ngày 3/8/2026 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ. Quá trình điều tra xác định bị can Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1990 nơi đăng ký thường trú thôn Minh Tân, xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ thực hiện hành vi phạm tội.

Thủ đoạn phạm tội của bị can Nguyễn Thị Bình là đưa thông tin gian dối đang làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các thửa đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sau đó nhận làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các bị hại đề nghị họ chuyến tiền phí, thuế trực tiếp cho Bình để chiếm đoạt; làm, sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đưa cho các bị hại.

Để phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi đến quần chúng Nhân dân về thủ đoạn phạm tội của Nguyễn Thị Bình và đồng thời thông báo ai là bị hại thì liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ (qua địa chỉ Trần Đức Thịnh - Điều tra viên thụ lý vụ án, SĐT: 0969020069) để trình báo và được giải quyết theo quy định pháp luật trước ngày 3/12/2026.

Công văn số 10289 -Công an Phú Thọ tìm bị hại_1789977774.pdf