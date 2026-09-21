CTP Home chia sẻ những phương án thiết kế nội thất phòng ngủ tối ưu diện tích

Trong những công trình hiện đại, đặc biệt là các căn hộ chung cư có diện tích hạn chế thì việc bố trí phòng ngủ vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa mang lại sự tiện nghi trong quá trình sử dụng luôn là bài toán được nhiều gia chủ quan tâm. Việc sở hữu một phương án thiết kế nội thất phòng ngủ hợp lý sẽ không chỉ giúp tận dụng diện tích hiệu quả mà còn tạo nên những không gian nghỉ ngơi thoải mái, tiện nghi và phù hợp với thói quen sinh hoạt của từng gia đình. Từ những kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất, CTP Home xin chia sẻ những giải pháp giúp gia chủ tối ưu diện tích phòng ngủ một cách khoa học và hiệu quả.

CTP Home chia sẻ những phương án thiết kế nội thất phòng ngủ giúp tối ưu diện tích, bố trí công năng khoa học và kiến tạo không gian nghỉ ngơi tiện nghi, thẩm mỹ.

Những nguyên tắc cần biết khi thiết kế nội thất phòng ngủ diện tích nhỏ

Với những căn phòng ngủ có diện tích hạn chế thì gia chủ nên xác định rõ nhu cầu sử dụng trước khi lựa chọn nội thất. Việc này sẽ giúp hạn chế những món đồ không thực sự cần thiết, đồng thời tạo thêm khoảng trống cho căn phòng. Tùy thuộc vào số lượng thành viên, thói quen sinh hoạt và nhu cầu lưu trữ mà kích thước giường ngủ, tủ quần áo hay bàn làm việc cũng cần phải có sự tương xứng.

Bên cạnh đó, màu sắc và ánh sáng cũng là những yếu tố quan trọng mà gia chủ cần lưu ý khi thiết kế nội thất phòng ngủ. Theo đó, gia chủ nên ưu tiên sử dụng những gam màu tươi sáng như trắng, kem, be, nâu gỗ hoặc xám nhạt để tạo cảm giác không gian trở nên nhẹ nhàng và rộng rãi hơn. Đồng thời, việc tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên kết hợp cùng với hệ thống đèn chiếu sáng được bố trí khoa học cũng sẽ góp phần giúp không gian phòng ngủ trở nên thông thoáng và có chiều sâu hơn.

Gia chủ cần nắm rõ những nguyên tắc quan trọng khi thiết kế nội thất phòng ngủ nhỏ.

Những phương án thiết kế nội thất phòng ngủ giúp tối ưu diện tích hiệu quả

Để tối ưu một không gian phòng ngủ có diện tích hạn chế những vẫn đảm bảo sự tiện nghi thì gia chủ nên cân nhắc đến các giải pháp bố trí nội thất phù hợp. Cụ thể:

Sử dụng tủ quần áo kịch trần là phương án giúp tận dụng hiệu quả chiều cao căn phòng. Trong đó, phần diện tích tủ phía trên có thể được sử dụng để cất trữ chăn, vali hoặc những vật dụng ít sử dụng.

Bên cạnh đó, gia chủ có thể lựa chọn các mẫu giường ngủ có kích thước phù hợp với diện tích căn phòng để tối ưu diện tích và tạo thêm khoảng trống cho lối đi. Đồng thời nên ưu tiên sử dụng tab nhỏ gọn hoặc kệ treo tường thay cho những món đồ cồng kềnh.

Cuối cùng, với những không gian phòng ngủ đa chức năng thì gia chủ có thể phân chia không gian linh hoạt bằng cách sắp xếp nội thất, màu sắc, ánh sáng hoặc sử dụng rèm cửa, vách ngăn kính để tạo sự phân chia nhẹ nhàng giữa các khu vực mà không gây ra cảm giác chật chội.

Các phương án thiết kế nội thất phòng ngủ giúp tối ưu diện tích hiệu quả mà gia chủ nên biết.

CTP Home chuyên tư vấn giải pháp thiết kế nội thất phòng ngủ phù hợp với từng công trình

CTP Home luôn xây dựng các phương án thiết kế nội thất phòng ngủ dựa trên diện tích không gian, nhu cầu sử dụng và phong cách riêng của từng gia chủ. Trong đó, từ bố trí mặt bằng, lựa chọn nội thất cho đến màu sắc, vật liệu và ánh sáng, đều sẽ được tính toán kỹ lưỡng để tạo nên một không gian vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

CTP Home luôn dựa vào những yêu cầu cụ thể của gia chủ để đưa ra phương án thiết kế có tính ứng dụng cao.

Đặc biệt, với xưởng sản xuất nội thất rộng hơn 1.500m2 sẽ giúp CTP Home chủ động hơn trong quá trình hiện thực hóa bản thiết kế. Theo đó, các hạng mục nội thất đều sẽ được tính toán sát với mặt bằng ngay từ khâu thiết kế để hạn chế tối đa sự sai lệch về kiểu dáng, kích thước và vật liệu khi đưa vào sản xuất. Đây cũng là định hướng giúp CTP Home theo đuổi triết lý: “Thiết kế đẹp là khởi đầu. Thi công chuẩn mới là giá trị”.

CTP Home sở hữu nền tảng kinh nghiệm thi công chắc chắn nên sẽ dễ dàng kiểm soát tính khả thi của thiết kế.

Quá trình thiết kế nội thất phòng ngủ có diện tích hạn chế đòi hỏi việc tính toán kỹ lưỡng từ cách lựa chọn nội thất, bố trí công năng cho đến màu sắc và ánh sáng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất đã giúp CTP Home đưa ra những phương án phù hợp với đặc điểm không gian và nhu cầu sử dụng thực tế của từng khách hàng. Khi được tính toán ngay từ đầu, một phòng ngủ có diện tích vừa phải vẫn có thể trở thành không gian nghỉ ngơi tiện nghi, thoáng đãng và có dấu ấn riêng của gia chủ.

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