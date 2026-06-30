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Phú Thọ hướng dẫn phúc khảo và cấp Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi các trường Trung học phổ thông (THPT), trường phổ thông có cấp THPT và các trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp về việc công bố kết quả thi, hướng dẫn phúc khảo và cấp Giấy chứng nhận kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Phú Thọ hướng dẫn phúc khảo và cấp Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Việt Trì.

Theo đó, từ 8 giờ ngày 1/7/2026, thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT hoặc tại địa chỉ https://tracuudiem.phutho.edu.vn.

Các đơn vị được yêu cầu bố trí máy tính kết nối Internet và cử cán bộ hỗ trợ thí sinh tra cứu điểm thi trong giờ hành chính khi có nhu cầu. Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi nộp đơn tại nơi đăng ký dự thi từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7/2026. Các đơn vị tiếp nhận đơn, cập nhật đầy đủ thông tin lên phần mềm quản lý thi và gửi danh sách, bản quét đơn đề nghị phúc khảo về Sở GD&ĐT trước 9 giờ 30 phút, ngày 6/7/2026.

Sau khi hoàn thành việc công bố kết quả thi và xét công nhận tốt nghiệp, các đơn vị đăng ký dự thi chủ động in, cấp Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh; đồng thời trả học bạ và các giấy tờ liên quan, hoàn thành chậm nhất vào ngày 7/7/2026.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, bảo đảm đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh thực hiện các thủ tục sau kỳ thi.

Anh Thơ


Anh Thơ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tốt nghiệp THPT Kết quả Công bố Giáo dục nghề nghiệp Thí sinh hướng dẫn Hướng nghiệp Tra cứu điểm thi Phú thọ Trung tâm
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