Sáng nay, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX khai mạc kỳ họp thường lệ giữa năm

Sáng nay (29/6), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Thanh Miếu), HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX khai mạc Kỳ họp thứ Ba - kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Quang cảnh phiên trù bị Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (29-30/6), HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo gồm: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, cơ quan tư pháp và các cơ quan liên quan; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026; kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XX; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp...

Ngoài các nội dung thường lệ theo luật định, kỳ họp dự kiến sẽ thông qua 35 nghị quyết nhằm tạo hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân...

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh dành thời gian để các tổ đại biểu thảo luận các nội dung trình kỳ họp, phản ánh những vấn đề từ thực tiễn được nắm bắt qua hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri. Đặc biệt, HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung thuộc lĩnh vực với tinh thần “rõ vấn đề, rõ trách nhiệm và rõ giải pháp”...

Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh khóa XX sẽ được truyền hình trực tiếp phiên khai mạc; phiên chất vấn, trả lời chất vấn, giải trình tại hội trường và phiên bế mạc kỳ họp trên sóng PTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ để cử tri và Nhân dân theo dõi.

Đinh Vũ - Đức Anh