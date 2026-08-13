Pà Cò giữ vững lòng dân

Xã Pà Cò có 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mông chiếm 65%. Nơi đây từng là điểm nóng về ma túy, về truyền đạo trái phép; cùng với đó là địa hình hiểm trở, dân cư sống thưa thớt, trình độ dân trí không đồng đều... đặt ra không ít thách thức cho công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ vững an ninh chính trị của chính quyền địa phương.

Ông Hàng A Chếch - Người có uy tín xóm Pà Cò 1 chia sẻ về kinh nghiệm tuyên truyền, vận động Nhân dân không theo đạo lạ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Trước những khó khăn trên, ngay sau sáp nhập, chính quyền xã Pà Cò đã tập trung xây dựng chính quyền sát dân, gần dân, phát huy tốt vai trò người có uy tín, triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Cùng các đồng chí cán bộ xã Pà Cò, chúng tôi đến thăm ông Hàng A Chếch - Người có uy tín xóm Pà Cò 1. Trao đổi với chúng tôi, ông Chếch phấn khởi chia sẻ: Thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đời sống người dân xóm Pà Cò 1 đã có nhiều thay đổi. Chúng tôi đã thực hiện nếp sống văn minh, đám ma không còn kéo dài như ngày xưa, những hủ tục không phù hợp dần được thay đổi. Trên địa bàn xóm không còn việc người dân trồng cây thuốc phiện. Tình trạng tảo hôn vốn diễn ra phổ biến nhưng giờ đã không còn. Chúng tôi thống nhất quy ước nếu hộ nào có con tảo hôn sẽ bị phạt từ 15 - 20 triệu đồng. Cùng với cấp ủy chi bộ, tôi đã tích cực tuyên truyền bà con trong xóm, trong họ phải từ bỏ hủ tục lạc hậu, tích cực phát triển kinh tế để giảm nghèo.

Sau sáp nhập xóm, thôn, tổ dân phố, xã Pà Cò có 14 xóm. Toàn xã có 18 người có uy tín. Thực tế cho thấy tại Pà Cò, đội ngũ những người có uy tín đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, dòng họ không tin, không nghe lời kẻ xấu. Đội ngũ người có uy tín đã “đi từng nhà, nói từng việc” để bà con hiểu đúng, không theo “đạo lạ”, quay về thực hiện theo tín ngưỡng, phong tục của người Mông. Không chỉ dừng ở vận động, Người có uy tín còn là những người “đi trước, làm trước”, tiên phong phát triển kinh tế, làm gương cho Nhân dân.

Để giữ vững thế trận lòng dân trong vùng đồng bào, ngay khi chính quyền xã Pà Cò mới sau sáp nhập đi vào hoạt động, lãnh đạo xã đã tích cực đi cơ sở, lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng của Nhân dân. Từ đó kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc ngay từ cơ sở. Đồng chí Sùng A Chênh - Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò cho biết: Đảng ủy xã Pà Cò đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền theo hướng khoa học, dân chủ, sát cơ sở và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Công tác lãnh đạo được thực hiện thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng. Đảng ủy tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc theo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND xã. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đã tiếp nhận 5 đơn thư và tiến hành phân loại xử lý đúng quy định.

Tại Pà Cò, công tác dân tộc luôn được quan tâm, Tổ công tác của xã thường xuyên nắm tình hình đồng bào dân tộc Mông di cư tự do tại khu vực Suối Rằm, xóm Táu Nà. Nhờ đó, tình hình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn cơ bản ổn định; các hoạt động tín ngưỡng diễn ra đúng quy định của pháp luật; các vấn đề phát sinh được giải quyết kịp thời, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.

Dương Liễu