Đảng ủy xã Lai Đồng hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng năm 2026

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Năm 2026, Đảng bộ xã Lai Đồng được giao chỉ tiêu kết nạp 28 đảng viên. Đến hết tháng 7/2026, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy xã cùng sự chủ động vào cuộc của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, Đảng bộ xã Lai Đồng đã hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2026, về đích trước thời hạn 5 tháng.
Lãnh đạo Đảng ủy xã Lai Đồng trao quyết định kết nạp Đảng cho các đảng viên.
Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc chủ động rà soát, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về Đảng cho quần chúng; đồng thời phân công đảng viên chính thức trực tiếp theo dõi, giúp đỡ quần chúng trong suốt quá trình rèn luyện, phấn đấu vào Đảng, bảo đảm việc kết nạp đúng người, đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình.
Hết tháng 7/2026, các chi, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức kết nạp 28 quần chúng ưu tú, đạt 100 % chỉ tiêu tỉnh giao. Các quần chúng được kết nạp đều được thực hiện bảo đảm nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.
Thu Hà
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