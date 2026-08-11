Phát huy vai trò Nhân dân trong xây dựng Đảng

Kỳ III: Bảo vệ nền tảng tư tưởng, giữ vững nền nếp kỷ cương

Xác định cán bộ là “cái gốc của mọi công việc”, Đảng bộ tỉnh coi sự giám sát của Nhân dân là kênh kiểm soát quyền lực sắc bén, giữ vững kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước. Thông qua đối thoại trực tiếp, tiếp công dân và lấy ý kiến Nhân dân nơi cư trú, nhiều vấn đề bức xúc từ cơ sở đã được kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm.

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Tăng cường giám sát từ cơ sở

Trong giai đoạn phát triển mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu là yêu cầu quan trọng. Trong đó, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được xem là giải pháp thiết thực để phòng ngừa sai phạm, nâng cao trách nhiệm công vụ.

Thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, từ năm 2014 đến nay, các cấp ủy trong tỉnh đã tổ chức hơn 9.800 cuộc góp ý định kỳ, tiếp nhận và xử lý trên 167.000 lượt ý kiến đối với tổ chức đảng; tổ chức hơn 29.400 cuộc góp ý với trên 312.000 lượt ý kiến đóng góp cho cá nhân cán bộ, đảng viên. Việc lấy ý kiến nhận xét của Nhân dân nơi cư trú hằng năm được thực hiện nghiêm túc, công khai và được các cá nhân tiếp thu, giải trình ý kiến với tinh thần thẳng thắn, cầu thị.

Cử tri xã Liên Châu trực tiếp đóng góp ý kiến, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở tại Diễn đàn "Lắng nghe dân nói".

Mặt khác, tinh thần “dân làm chủ” còn thể hiện sinh động qua hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy thực hiện 35 cuộc tiếp dân, đối thoại; Bí thư cấp xã thực hiện 200 cuộc; tỷ lệ kiến nghị được giải quyết dứt điểm đạt 86%.

Sự giám sát của Nhân dân không chỉ giúp cán bộ “tự soi, tự sửa” mà còn là kênh thông tin đặc biệt quan trọng để phát hiện, xử lý tiêu cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, từ phản ánh của người dân, cơ quan chức năng đã xem xét, xử lý 41 vụ việc tham nhũng qua giải quyết tố cáo; phát hiện 4.301 vụ việc tiêu cực khác; xử lý 16 cán bộ, công chức vi phạm đạo đức công vụ. Tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đã củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào kỷ cương của Đảng.

Tại xã Hùng Việt, Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” đã trở thành kênh tiếp nhận và xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Khi cử tri phản ánh tình trạng ngầm tràn xuống cấp gây ngập úng vào mùa mưa bão, cấp ủy, chính quyền xã đã trực tiếp khảo sát, chỉ đạo khơi thông dòng chảy và lập dự án nâng cấp công trình.

Đồng chí Cao Ngọc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hùng Việt cho biết: “Ý kiến của người dân là nguồn thông tin quan trọng để chính quyền tự soi lại mình. Việc thuộc thẩm quyền được tập trung giải quyết ngay; việc vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp trên và công khai tiến độ. Khi dân thấy ý kiến của mình được tôn trọng, giải quyết dứt điểm, lòng tin đối với cấp ủy, chính quyền sẽ tăng lên”.

Quang cảnh Diễn đàn "Lắng nghe dân nói" tại xã Hùng Việt.

Tại Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” khu vực Vĩnh Phúc với quy mô 18 xã, phường do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì ngày 16/6/2026, nhiều ý kiến liên quan đến giải phóng mặt bằng, dự án kè hồ Đầm Vạc, nhà ở xã hội cho công nhân... được bàn thảo công khai.

Trực tiếp đối thoại với Nhân dân, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng bộ tỉnh: Mọi chủ trương hợp nhất, sắp xếp bộ máy đều phải hướng tới mục tiêu làm cho chính quyền gần dân hơn, phục vụ Nhân dân tốt hơn và đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân phải tốt hơn trước.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, địa phương phải tiếp thu các ý kiến với thái độ cầu thị; việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay, việc phức tạp phải xây dựng lộ trình công khai để Nhân dân theo dõi, giám sát.

Những cam kết mạnh mẽ của người đứng đầu Tỉnh ủy đã truyền đi thông điệp kiên quyết, củng cố niềm tin sâu sắc trong toàn Đảng bộ và Nhân dân.

Khơi dậy sức mạnh của Nhân dân

Hơn 10 năm thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh rút ra những bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy, sự phối hợp trách nhiệm của chính quyền, vai trò chủ động của Mặt trận Tổ quốc cùng tính nghiêm túc, cầu thị trong tiếp thu, giải trình ý kiến Nhân dân.

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Qua hơn 52.400 cuộc giám sát, 3.322 hội nghị phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng hơn 3.200 dự thảo văn kiện, quy hoạch được lấy ý kiến cho thấy quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng được phát huy.

Ở cơ sở, hơn 20.700 cuộc giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng cùng hoạt động hiệu quả của hơn 5.000 tổ hòa giải với hơn 31.400 hòa giải viên đã góp phần giải quyết nhiều mẫu thuẫn ngay từ địa bàn dân cư, hạn chế phát sinh các điểm nóng.

Tuy nhiên, việc phát huy sức dân vẫn còn những hạn chế. Đồng chí Bùi Văn Luyến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ rõ: “Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền có nơi chưa đầy đủ, còn xem đây là việc riêng của Mặt trận. Việc góp ý cho cá nhân người đứng đầu ở một vài nơi vẫn còn tâm lý nể nang, dĩ hòa vi quý”.

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Trong giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ tỉnh xác định tiếp tục đổi mới phương thức mở rộng dân chủ theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trọng tâm là gắn thực hiện Quyết định 217, 218 với Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, bảo đảm phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Cùng với đó, hoạt động giám sát, phản biện tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng kênh tương tác trên môi trường số để Nhân dân chủ động đóng góp ý kiến, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Bùi Văn Luyến khẳng định: “Khơi dậy sức mạnh của Nhân dân là chiến lược lâu dài. Khi người dân thấy ý kiến của mình được trân trọng, quyền lợi hợp pháp được bảo vệ, cán bộ vi phạm bị xử lý nghiêm minh, niềm tin đối với Đảng sẽ tự nhiên được củng cố. Sự đồng thuận và trí tuệ Nhân dân chính là nguồn lực lớn để Phú Thọ bứt phá”.

Bài học “Lấy dân làm gốc” tiếp tục là kim chỉ nam soi đường cho mọi hành động của Đảng bộ tỉnh. Khi “ý Đảng” hòa quyện với “lòng Dân”, sự đồng thuận sẽ trở thành nguồn lực quan trọng để Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững.

>>> Kỳ I: Mở rộng dân chủ, củng cố niềm tin

>>> Kỳ II: Huy động sức dân từ cơ sở

Ngọc Thắng