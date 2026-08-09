Phát triển tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là chủ trương nhất quán của Đảng và là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Quán triệt nhiệm vụ này, Đảng bộ phường Phú Thọ đã đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về "Tăng cường và củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới".

Chi bộ Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam thành lập tháng 7/2026.

Tháng 7/2025, Đảng bộ phường Phú Thọ đã công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam. Đây là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, địa chỉ tại Khu công nghiệp Phú Hà; là một trong những doanh nghiệp FDI tiêu biểu, có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sau hơn 6 năm hoạt động tại tỉnh Phú Thọ, từ một nhà máy ban đầu, đến nay Công ty đã có 5 nhà xưởng với 12.000 người lao động, tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỉ đồng.

Việc thành lập chi bộ Đảng tại doanh nghiệp đã tạo nền tảng quan trọng để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, củng cố niềm tin giữa doanh nghiệp với người lao động và với địa phương.

Sau hơn một tháng thành lập, Chi bộ Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam đã ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên; duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ theo đúng Điều lệ Đảng. Chi bộ cũng chủ động đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Chị Thiều Thị Thùy Dương - Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam cho biết: Chi bộ có 37 đảng viên, duy trì sinh hoạt định kỳ vào ngày 3 hàng tháng. Các đảng viên đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin thông qua ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, nhóm Zalo,... để thuận lợi vừa sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề vừa đảm bảo không ảnh hưởng đến công tác quản lý, sản xuất của Công ty.

Đảng viên Chi bộ Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam tích cực sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Anh Nguyễn Hữu Dũng, sinh năm 1998, ở xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cho biết: Trước đây, bản thân sinh hoạt Đảng ở chi bộ khu dân cư, bây giờ Công ty đã có tổ chức Đảng, rất thuận lợi để tham gia sinh hoạt.

Đảng viên Chi bộ Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Không chỉ đối với công nhân mà với Ban Giám đốc Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam, Chi bộ Công ty được thành lập là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp. Lãnh đạo công ty tin tưởng rằng, ở đâu có tổ chức Đảng, ở đó có thêm sự đoàn kết, kỷ cương và sức mạnh để phát triển bền vững.

Ông Cheung Ka Hin - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam cho biết: Ban lãnh đạo Công ty cam kết sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để chi bộ hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp; cùng xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, văn minh, chăm lo tốt hơn cho người lao động và góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Nhiều đảng viên trong Chi bộ Công ty giữ vai trò quản lý, tổ trưởng các tổ sản xuất.

Xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trên địa bàn, Đảng ủy phường Phú Thọ tiếp tục quan tâm hướng dẫn chi bộ thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Đồng thời, chủ động phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để chi bộ hoạt động; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; sơ kết, tổng kết, đánh giá mô hình hoạt động của chi bộ; kịp thời phát hiện những cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn.

Diệu Thu