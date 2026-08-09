Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phát triển tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là chủ trương nhất quán của Đảng và là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Quán triệt nhiệm vụ này, Đảng bộ phường Phú Thọ đã đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về "Tăng cường và củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới".

Phát triển tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nướcChi bộ Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam thành lập tháng 7/2026.

Tháng 7/2025, Đảng bộ phường Phú Thọ đã công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam. Đây là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, địa chỉ tại Khu công nghiệp Phú Hà; là một trong những doanh nghiệp FDI tiêu biểu, có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sau hơn 6 năm hoạt động tại tỉnh Phú Thọ, từ một nhà máy ban đầu, đến nay Công ty đã có 5 nhà xưởng với 12.000 người lao động, tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỉ đồng.

Việc thành lập chi bộ Đảng tại doanh nghiệp đã tạo nền tảng quan trọng để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, củng cố niềm tin giữa doanh nghiệp với người lao động và với địa phương.

Sau hơn một tháng thành lập, Chi bộ Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam đã ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên; duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ theo đúng Điều lệ Đảng. Chi bộ cũng chủ động đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Chị Thiều Thị Thùy Dương - Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam cho biết: Chi bộ có 37 đảng viên, duy trì sinh hoạt định kỳ vào ngày 3 hàng tháng. Các đảng viên đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin thông qua ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, nhóm Zalo,... để thuận lợi vừa sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề vừa đảm bảo không ảnh hưởng đến công tác quản lý, sản xuất của Công ty.

Phát triển tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nướcĐảng viên Chi bộ Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam tích cực sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Anh Nguyễn Hữu Dũng, sinh năm 1998, ở xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cho biết: Trước đây, bản thân sinh hoạt Đảng ở chi bộ khu dân cư, bây giờ Công ty đã có tổ chức Đảng, rất thuận lợi để tham gia sinh hoạt.

Phát triển tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nướcĐảng viên Chi bộ Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Không chỉ đối với công nhân mà với Ban Giám đốc Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam, Chi bộ Công ty được thành lập là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp. Lãnh đạo công ty tin tưởng rằng, ở đâu có tổ chức Đảng, ở đó có thêm sự đoàn kết, kỷ cương và sức mạnh để phát triển bền vững.

Ông Cheung Ka Hin - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam cho biết: Ban lãnh đạo Công ty cam kết sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để chi bộ hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp; cùng xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, văn minh, chăm lo tốt hơn cho người lao động và góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Phát triển tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nướcNhiều đảng viên trong Chi bộ Công ty giữ vai trò quản lý, tổ trưởng các tổ sản xuất.

Xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trên địa bàn, Đảng ủy phường Phú Thọ tiếp tục quan tâm hướng dẫn chi bộ thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Đồng thời, chủ động phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để chi bộ hoạt động; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; sơ kết, tổng kết, đánh giá mô hình hoạt động của chi bộ; kịp thời phát hiện những cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn.

Diệu Thu


Diệu Thu

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tổ chức đảng Công ty Đảng viên công tác xây dựng Đảng Đầu tư nước ngoài nhiệm vụ Người lao động tỉnh Phú Thọ Tương lai
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dũng khí… lẩn trốn

Dũng khí… lẩn trốn
2026-08-07 10:23:00

baophutho.vn Võ đạo phương Đông nổi danh với triết lý rằng điều khó nhất không phải là đánh bại đối thủ, mà là chiến thắng chính mình. Người học võ có...

Lắng nghe tiếng nói của Nhân dân

Lắng nghe tiếng nói của Nhân dân
2026-08-04 08:55:00

baophutho.vn Với tinh thần “gần dân, trọng dân”, ngay sau khi hợp nhất 3 tỉnh, ngày 17/7/2025, Văn phòng Tỉnh ủy đã có thông báo số 19-TB/TU về “Quy trình...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long