Lắng nghe tiếng nói của Nhân dân

Với tinh thần “gần dân, trọng dân”, ngay sau khi hợp nhất 3 tỉnh, ngày 17/7/2025, Văn phòng Tỉnh ủy đã có thông báo số 19-TB/TU về “Quy trình tiếp dân định kỳ hàng tháng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy”. Tiếp đó là những quy chế, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được ban hành về “Tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy”; “Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy”. Cùng với cấp tỉnh, Đảng ủy 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy định tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng.

Cấp ủy, chính quyền xã Thổ Tang thực hiện nghiêm việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Cuối tháng 7/2026, sau gần hai năm khiếu kiện kéo dài, “điểm nóng” về giải phóng mặt bằng tại khu vực Thủy sản (phường Hòa Bình) đã được giải quyết. Người dân đồng ý để cơ quan chức năng tiến hành việc trích đo xác định hiện trạng, diện tích, quyền sử dụng đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường nối từ đường Trần Hưng Đạo sang phường Thống Nhất, kết nối Quốc lộ 6. Kết quả này có được sau những cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường với Nhân dân tại khu vực. Những tâm tư, nguyện vọng chính đáng đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy phường lắng nghe, tiếp thu và chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải quyết thấu tình, đạt lý, đúng pháp luật.

Đây chỉ là một trong số hàng trăm vấn đề tồn tại, bất cập ở cơ sở đã được tháo gỡ sau những cuộc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy với Nhân dân. Thực tế cho thấy, sau sáp nhập, tình hình khiếu nại, tố cáo có xu hướng gia tăng do người dân kỳ vọng cấp ủy, chính quyền mới xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt là đã ban hành các văn bản chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ mới có diện tích rộng, dân cư đông nên hoạt động tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong năm qua được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối giữa 3 trụ sở tiếp công dân tỉnh (tại các phường Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hòa Bình) và các xã, phường trong toàn tỉnh. Hình thức tiếp dân trực tuyến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giúp người dân ở các địa bàn xa trung tâm có thể trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo cao nhất của tỉnh mà không phải đi lại hàng trăm km.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp, giải quyết dứt điểm 18 vụ việc đã được các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 3 tỉnh cũ tiếp dân, chỉ đạo nhưng chưa giải quyết xong. Đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị có các vụ việc, đơn thư được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xem xét, giải quyết, thường xuyên rà soát, báo cáo tiến độ, kết quả, khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) trước ngày 15 hàng tháng. Đối với những vụ việc đã giải quyết xong, đề nghị sao gửi các văn bản giải quyết kèm theo báo cáo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng ủy các xã, phường tiến hành rà soát quy chế, quy định về tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng để bảo đảm đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, phường tiếp dân thường kỳ (hàng tháng) ít nhất 2 ngày; quy định rõ ngày tiếp dân và thông báo công khai trước để người dân, cán bộ, đảng viên biết.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, cấp tỉnh đã tổ chức 165 cuộc tiếp công dân. Qua đó, đã có 859 đơn thư, kiến nghị được lãnh đạo tỉnh lắng nghe, chỉ đạo xem xét, giải quyết. Ở cấp cơ sở, hơn 13.500 cuộc tiếp công dân đã được tổ chức tại 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh; 7.308 đơn thư, kiến nghị được tiếp nhận và 6.154 vụ việc đã được giải quyết dứt điểm. Những con số này không chỉ phản ánh khối lượng công việc rất lớn của bộ máy chính quyền sau hợp nhất, mà còn cho thấy quyết tâm giải quyết kịp thời những băn khoăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Dương Liễu