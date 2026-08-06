Đoan Hùng quyết tâm hoàn thành mục tiêu số hóa 90% hồ sơ đảng viên

Thực hiện Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Đoan Hùng đồng loạt triển khai rà soát, chỉnh lý, bổ sung, số hóa hồ sơ đảng viên và tạo lập dữ liệu điện tử gắn với cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0; phấn đấu hoàn thành số hóa 90% hồ sơ trước ngày 8/11/2026.

Với chủ đề: “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Quyết tâm hoàn thành thắng lợi Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng”, Đảng uỷ xã tập trung chuẩn hóa, làm sạch và đồng bộ dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; số hóa hồ sơ nghiệp vụ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về cán bộ, tổ chức bộ máy; cập nhật thông tin trên phần mềm chuyên ngành, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung”.

Đảng ủy xã Đoan Hùng huy động lực lượng phối hợp cùng các chi bộ thôn thực hiện rà soát, chỉnh lý và số hóa hồ sơ đảng viên theo kế hoạch.

Đảng uỷ xã yêu cầu các chi bộ, cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong xử lý công việc, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính trong Đảng, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch. Đồng thời huy động lực lượng phối hợp với các chi bộ thôn đồng loạt rà soát, chỉnh lý, số hóa hồ sơ đảng viên theo kế hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên, xây dựng nền tảng dữ liệu số đồng bộ, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.

Là địa phương đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện chuyển đổi số, đến nay, xã Đoan Hùng có 100% văn bản (trừ văn bản mật) được xử lý trên môi trường mạng; 100% lãnh đạo xã sử dụng chữ ký số; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến đạt 97,4%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,68%; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%.

Ngọc Tuấn