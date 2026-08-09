Phát huy vai trò Nhân dân trong xây dựng Đảng

Phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng Đảng không dừng lại ở những khẩu hiệu mang tính hình thức, mà được tỉnh cụ thể hóa bằng cơ chế dân chủ, minh bạch, được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Việc thực hiện bài bản các quy định của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã tạo nên một luồng sinh khí mới, góp phần phát huy quyền làm chủ và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Kỳ I: Mở rộng dân chủ, củng cố niềm tin

Từ những mô hình “chính quyền thân thiện” đến tư duy “làm thật, hiệu quả thật” ở cơ sở, tỉnh Phú Thọ đang minh chứng sinh động cho phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Khi các cơ chế giám sát, phản biện xã hội và chuyển đổi số được vận hành đồng bộ, quyền làm chủ của Nhân dân không chỉ được phát huy tối đa mà còn trở thành nền tảng vững chắc xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phường Vĩnh Yên tiếp tục phát huy diện mạo đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp.

Ý Đảng, lòng dân ở Nguyệt Đức

Rảo bước trên những tuyến đường bê tông rộng rãi, hai bên rực rỡ sắc hoa, người dân xã Nguyệt Đức tự hào trước những đổi thay của quê hương. Để có diện mạo mới ấy là quá trình cấp ủy, chính quyền lắng nghe ý kiến Nhân dân, lựa chọn những việc phù hợp với thực tế để tập trung thực hiện.

Sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Nguyệt Đức đã từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể. Từ phát triển kinh tế, nâng cấp hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường đến cải cách hành chính, các nhiệm vụ đều được xác định theo hướng sát dân, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo.

Sau sáp nhập, phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền được xã xác định là “kim chỉ nam” xây dựng phong cách làm việc “làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật” tại xã. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản phẩm của xã ước đạt 890 tỷ đồng, tăng 10,74% so với cùng kỳ; 100% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được tiếp nhận và thanh toán trực tuyến.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Huấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: “Địa phương xác định công tác tổ chức bộ máy và cải cách TTHC là khâu đột phá then chốt. Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 96,82% chính là thước đo hiệu quả của nền hành chính phục vụ”.

Sự đồng thuận của người dân còn thể hiện rõ trong việc sắp xếp, đổi tên thôn. Từ 32 thôn, xã sắp xếp còn 12 thôn. Riêng thôn Đinh Xá mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất từ 5 thôn cũ, với 1.050 hộ. Trước khi thực hiện, cấp ủy, chính quyền tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ lão thành và trực tiếp tuyên truyền từng hộ dân. Kết quả, tỷ lệ cử tri đồng thuận đạt 97,8%.

Đồng chí Tạ Quang Định - Bí thư Chi bộ thôn Đinh Xá chia sẻ: “Khi Nhân dân hiểu rõ lợi ích dài lâu, bà con rất đồng tình ủng hộ và tin tưởng vào đường lối của Đảng”.

Không chỉ đồng thuận với chủ trương chung, nhiều đảng viên còn tiên phong trong phát triển kinh tế. Ông Trần Xuân Quỳnh, 71 tuổi, 47 năm tuổi Đảng, hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần BT Đông Dương tại thôn Đinh Xá. Công ty của ông đã tạo việc làm ổn định cho 75 công nhân với thu nhập 13-15 triệu đồng/người/tháng.

“Là đảng viên phải gương mẫu trước thì mình nói dân sẽ tin, mình làm dân làm theo, có như vậy chủ trương mới đi vào cuộc sống” - ông Quỳnh chia sẻ.

Trần Xuân Quỳnh làm Giám đốc tạo việc làm cho 75 lao động, thu nhập từ 13-15 triệu đồng/người/tháng.

Với nền tảng niềm tin và sự đồng thuận của “ý Đảng, lòng dân”, xã Nguyệt Đức đang tạo đà bứt phá, khẳng định vị thế điểm sáng đổi mới từ cơ sở.

Những cách làm quyết liệt, sáng tạo

Không chỉ ở Nguyệt Đức, nhiều địa phương trong tỉnh đang tìm cách làm mới để người dân dễ tiếp cận, tham gia và giám sát hoạt động của chính quyền.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Yên, mô hình “Dân vận số” đang tạo chuyển biến trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Việc ứng dụng thí điểm Chatbot AI kết hợp hòm thư điện tử góp ý xây dựng Đảng đã minh bạch hóa toàn bộ quy trình công vụ, đưa tỷ lệ hồ sơ thực hiện trực tuyến tại phường đạt 100%.

Anh Đào Duy Tùng ở tổ dân phố Bà Triệu cho biết: “Mọi quy trình từ tra cứu đến nộp hồ sơ đều thuận lợi hơn nhờ hệ thống hiện đại và thái độ, trách nhiệm của cán bộ”.

Mô hình “Dân vận số” ứng dụng Chatbot AI tại phường Vĩnh Yên giúp minh bạch hóa quy trình công vụ và đạt 100% hồ sơ trực tuyến.

Mô hình “Dân vận số”, “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” gắn với chuyển đổi số đang được triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và nhiều địa phương như phường Việt Trì, Kỳ Sơn, xã Thổ Tang, Phùng Nguyên, Yên Trị... Tính chung toàn tỉnh, tỷ lệ hồ sơ TTHC thực hiện trực tuyến đạt 91,95%; mức độ hài lòng của người dân đạt trên 82,7%, xếp thứ 21/34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc theo kết quả Chỉ số hài lòng SIPAS công bố tháng 5/2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được đăng tải công khai trên các cổng thông tin điện tử, thu hút hơn 800.000 lượt tiếp cận; tiếp nhận và xử lý hơn 2.000 phản ánh, kiến nghị trực tuyến.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường tiếp nhận, giải trình và xử lý ý kiến của Nhân dân. Nội dung này được đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, qua đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu.

Công an xã Nguyệt Đức phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ người dân đăng ký, tích hợp tài khoản an sinh xã hội.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức hơn 52.400 cuộc giám sát, khảo sát, tập trung vào các lĩnh vực như: quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, các chính sách người có công, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới... Đặc biệt, việc giám sát sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt theo Quy định 124-QĐ/TW đã tạo ra sức ép tích cực, giúp cán bộ “tự soi, tự sửa”, ngăn ngừa nguy cơ suy thoái ngay từ cơ sở.

Hoạt động phản biện xã hội cũng được chú trọng với hơn 3.300 hội nghị và hơn 3.200 dự thảo văn kiện, nghị quyết được gửi lấy ý kiến rộng rãi đã giúp chính quyền “sàng lọc” được các bất cập trước khi ban hành. Những ý kiến hợp pháp, chính đáng đều được phân loại, xử lý, tiếp thu và công khai kết quả giải trình với tỷ lệ phản hồi đạt trên 98%.

Đồng chí Bùi Văn Luyến - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định: “Việc chuyển từ trạng thái lắng nghe thụ động sang chủ động đã tạo ra không gian dân chủ rộng mở để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân thụ hưởng chính là điểm đột phá hiệu quả nhất. Khi mọi cơ chế giám sát được công khai, minh bạch, sức mạnh của Nhân dân sẽ trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng nhất để củng cố vững chắc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng”.

Kỳ 2: Huy động sức dân từ cơ sở

Ngọc Thắng