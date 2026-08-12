Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng nền hành chính hiện đại

Xây dựng nền hành chính hiện đại, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là yêu cầu đặt ra đối với các địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trên tinh thần đó, xã Chí Đám xác định cải cách hành chính (CCHC) không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Chí Đám xử lý văn bản trên môi trường điện tử, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch số 12418/KH-UBND của UBND tỉnh về CCHC năm 2026, Đảng ủy xã Chí Đám tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Theo đó, CCHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hằng năm của cấp ủy, chính quyền, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, bộ phận, cán bộ, công chức.

Đồng chí Cao Thị Ngọc Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: "Đảng ủy xác định muốn CCHC đi vào thực chất trước hết phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và từng cán bộ, công chức. Vì vậy, cấp ủy thường xuyên đưa nội dung này vào chương trình công tác, nghe báo cáo tiến độ, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Quan điểm của địa phương không chạy theo thành tích mà hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận, từng cán bộ phụ trách lĩnh vực; thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ CCHC, kịp thời chấn chỉnh những nội dung còn chậm hoặc chưa bảo đảm yêu cầu. Việc phân công nhiệm vụ được thực hiện theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng CCHC, xã tập trung đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), khai thác hiệu quả hệ thống quản lý văn bản, chữ ký số và các nền tảng số trong giải quyết công việc. Trung tâm Phục vụ hành chính công được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật; việc công khai TTHC, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và số hóa hồ sơ đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm thời gian và chi phí đi lại của người dân.

Hiệu quả quá trình đổi mới được thể hiện qua kết quả 6 tháng đầu năm 2026, xã tiếp nhận 2.389 hồ sơ trực tuyến; 100% hồ sơ được số hóa và cấp kết quả điện tử; 99,7% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, không có hồ sơ quá hạn. Những kết quả này phản ánh sự chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý, điều hành cũng như chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở.

Sau khi hoàn thành TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, bà Lê Thị Yến ở thôn Nghinh Lạc phấn khởi: "Tôi được cán bộ hướng dẫn rất tận tình ngay từ khi nộp hồ sơ. Thủ tục được giải quyết nhanh, đúng hẹn, không phải đi lại nhiều lần. Cán bộ làm việc trách nhiệm, gần gũi nên chúng tôi rất yên tâm và hài lòng”. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của xã còn một số khó khăn như nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số hạn chế, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động chuyên môn mới ở giai đoạn bước đầu, chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong xử lý công việc.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, xã Chí Đám xác định tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức; hoàn thiện hạ tầng số; tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC; tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số và chính quyền địa phương hai cấp.

Với sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND xã cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, công tác CCHC ở Chí Đám sẽ chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Anh Thơ