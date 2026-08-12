Tăng cường “nắm chi bộ, nắm dân”

Thực tiễn khẳng định: Nơi nào cấp ủy, tổ chức Đảng làm tốt việc “nắm chi bộ, nắm dân”, nơi đó an ninh chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, niềm tin của Nhân dân với Đảng được củng cố vững chắc. Ngược lại, sự buông lỏng công tác này dễ sinh ra quan liêu, xa rời quần chúng, dẫn đến chi bộ yếu kém, phát sinh nhiều điểm phức tạp.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn Nguyễn Xuân Toản gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân.

Đổi mới phương thức lãnh đạo ở cơ sở sau sắp xếp

Nhằm củng cố gốc rễ của Đảng từ cơ sở, trong những ngày đầu tháng 8, Thường trực cấp ủy nhiều địa phương đã trực tiếp về dự sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ, sát sao lắng nghe và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn. Tại xã Quảng Yên, đồng chí Hoàng Vũ Cảnh - Bí thư Đảng ủy xã cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã dự sinh hoạt tại Chi bộ Hải Châu. Đây là kỳ sinh hoạt mang dấu ấn quan trọng sau khi chi bộ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Chi bộ 2 và Chi bộ 3 Đông Lĩnh nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hoạt động. Với 32 đảng viên, buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi, dân chủ, tập trung đánh giá nhiệm vụ trong tháng 7 và bàn giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trao đổi với các đảng viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Yên nhấn mạnh: Việc hợp nhất là cơ hội phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng chi bộ vững mạnh toàn diện. Chi bộ phải duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt theo Điều lệ Đảng; đổi mới nội dung sát thực tiễn thôn xóm; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Mỗi đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, tăng cường “gần dân, sát dân”, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Trong công tác xây dựng Đảng, cần quan tâm làm tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trên không gian mạng; ứng dụng công nghệ số để đưa chủ trương, chính sách đến với người dân nhanh chóng, hiệu quả.

Thời gian tới, Chi bộ Hải Châu cần đặc biệt chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là lực lượng lao động trẻ; nâng cao chất lượng quản lý đảng viên. Đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Tạo đồng thuận trong sắp xếp mạng lưới trường học; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, xóa nhà tạm, nhà dột nát; chăm sóc sức khỏe Nhân dân và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả ứng dụng khoa học - công nghệ. Đặc biệt, phát huy hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”, tổ tự quản để nắm chắc dư luận xã hội, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Gắn công tác xây dựng Đảng với giải quyết sinh kế cho người dân

Cùng thời điểm, tại xã Tân Sơn, đồng chí Nguyễn Xuân Toản - Bí thư Đảng ủy xã dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ thôn Tân An với 16 đảng viên. Buổi sinh hoạt đi thẳng vào những vấn đề thực tiễn, với trọng tâm là thảo luận các giải pháp giảm nghèo bền vững, đề xuất các mô hình sinh kế phù hợp với thực tế địa phương như trồng cây mai lấy lá, măng ngọt, nuôi dúi, nuôi dê... để nâng cao thu nhập cho các hộ khó khăn.

Lắng nghe các ý kiến thảo luận, Bí thư Đảng ủy xã đã giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp rà soát nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát; giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Nông dân xã định hướng phát triển sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân. Ngay trước buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cùng đoàn công tác đến thăm, kiểm tra thực tế, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của một số hộ nghèo trên địa bàn thôn; trao tặng những phần quà động viên, khích lệ các gia đình nỗ lực phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

“Nắm chi bộ” là để củng cố gốc rễ của Đảng, đảm bảo Đảng luôn mạnh từ trong tư tưởng, tổ chức và hành động; “giữ dân” là để củng cố nền tảng vững chắc của hệ thống chính trị cơ sở từ mỗi cán bộ, đảng viên. Sự kết hợp song song này chính là cội nguồn sức mạnh giúp mỗi chi, đảng bộ giữ vững niềm tin của Nhân dân, vượt qua mọi thách thức đưa địa phương phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Minh Tự