Thông báo điểm xét tuyển vào lớp 10 Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT đợt 1 năm học 2026 - 2027

Ngày 26/6, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ thông báo điểm xét tuyển vào lớp 10 Chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT đợt 1 năm học 2026 - 2027 đối với các trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm GDTX.

Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Thao chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Sở GD&ĐT yêu cầu Hội đồng tuyển sinh các trung tâm thực hiện một số nội dung sau:

Thông báo công khai điểm xét tuyển vào lớp 10 Chương trình GDTX cấp THPT đợt 1 năm học 2026 - 2027 của trung tâm. Phối hợp với các trường THCS có học viên dự tuyển để thông tin kịp thời tới học viên, phụ huynh về việc nộp hồ sơ dự tuyển; thông báo rõ thời gian, địa điểm thu hồ sơ; công khai ít nhất 2 số điện thoại và tên cán bộ để học viên, phụ huynh biết, liên hệ. Tổ chức thu hồ sơ đối với các học viên đã đăng kí dự tuyển và đủ điểm xét tuyển vào lớp 10 đợt 1 tại trung tâm từ ngày thông báo điểm xét tuyển đến 11h30 ngày 29/6/2026.

Đối với học viên hoàn thành chương trình THCS năm học 2025 - 2026, mục hồ sơ “Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS/quyết định công nhận tốt nghiệp THCS trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 9 cấp”: Học viên chỉ phải nộp Học bạ THCS (bản chính), trong đó có xác nhận của hiệu trưởng về việc đã hoàn thành chương trình THCS. Tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh của trung tâm để kiểm tra hồ sơ dự tuyển; xác nhận các học viên trúng tuyển và in danh sách học viên trúng tuyển từ phần mềm quản lý tuyển sinh của Sở GD&ĐT (ts10.phutho.edu.vn); hoàn thiện hồ sơ, trình Sở GD&ĐT phê duyệt.

Việc kiểm tra hồ sơ dự tuyển đảm bảo đầy đủ, chính xác, thống nhất thông tin. Trường hợp học viên không đúng đối tượng tuyển sinh, không nộp hồ sơ, hồ sơ không đúng quy định hoặc không đầy đủ thì trung tâm không đưa vào danh sách duyệt trúng tuyển. Hội đồng tuyển sinh các trung tâm có trách nhiệm thông báo, giải thích đầy đủ, rõ ràng cho học viên, phụ huynh đối với các trường hợp không đủ điều kiện trúng tuyển. Các trường hợp đặc biệt khác, các trung tâm báo cáo Sở GD&ĐT xem xét, quyết định.

Hồ sơ duyệt tuyển sinh bao gồm hồ sơ tuyển sinh của trung tâm và hồ sơ của toàn bộ học viên. Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh phải thể hiện rõ nội dung xét tuyển các trường hợp học viên có điểm xét tuyển bằng nhau ở cuối danh sách xét tuyển (nếu có). Các loại hồ sơ tuyển sinh của trung tâm phải có đủ chữ ký thành viên và đóng dấu theo quy định.

Thành phần duyệt tuyển sinh bao gồm các thành viên Hội đồng Duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2026 - 2027 và đại diện Hội đồng tuyển sinh của trung tâm.

Địa điểm duyệt tuyển sinh: Hội trường tầng 3, Sở GD&ĐT.

Công văn thông báo điểm xét tuyển.pdf

Phụ lục điểm xét tuyển.xlsx

Trường hợp số học viên nhập học còn thiếu so với quy định và chỉ tiêu nhưng vẫn còn học viên đủ điều kiện trúng tuyển, trung tâm báo cáo Sở GD&ĐT để tổ chức xét tuyển bổ sung.

Đối với các trung tâm tuyển sinh đợt 1 chưa đủ chỉ tiêu được giao, Hội đồng tuyển sinh của trung tâm tiếp tục xây dựng kế hoạch, thông báo và thực hiện tuyển sinh đợt 2 theo hình thức xét tuyển đối với GDTX quy định.

Sau khi được Sở GD&ĐT phê duyệt danh sách học viên trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 đợt 1, các trung tâm thông báo công khai tới học viên và phụ huynh, hướng dẫn học viên nhập học, triển khai cho học viên đăng kí học theo các tổ hợp môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập, tổ chức lớp học theo quy định.

Hiền Mai