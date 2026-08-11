Xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa hồng, vừa chuyên

Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo vừa hồng, vừa chuyên luôn được xác định là khâu then chốt của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Trong bối cảnh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đẩy mạnh chuyển đổi số, công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong dịp Hè tiếp tục được ngành GD&ĐT quan tâm, tổ chức bài bản, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục từ cơ sở.

Giáo viên Trường Tiểu học Phú Lộc, xã Phù Ninh tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

Những năm qua, ngay sau khi kết thúc năm học, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT cùng các cơ sở giáo dục luôn chú trọng xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng phù hợp với từng cấp học, từng nhóm đối tượng. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào việc cập nhật chương trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác hiệu quả học liệu số. Điểm đáng chú ý là công tác bồi dưỡng hiện nay không dừng ở các lớp tập huấn tập trung mà đã trở thành hoạt động thường xuyên trong mỗi nhà trường thông qua sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu bài học, chia sẻ kinh nghiệm và tự học. Đây là hướng đi phù hợp, góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực thích ứng nhanh với những yêu cầu mới của giáo dục hiện đại.

Thực tế cho thấy, đối với nhiều giáo viên, mùa Hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà đã trở thành dịp để tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - giáo viên Trường Tiểu học Đồng Lương, xã Đồng Lương luôn xác định tự học là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh giáo dục không ngừng đổi mới. Ngoài việc tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về sử dụng thống nhất bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” và xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2026 - 2027, cô còn chủ động nghiên cứu tài liệu chuyên môn, khai thác học liệu điện tử, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp. Theo cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, giáo viên bậc tiểu học cần vững chuyên môn, thường xuyên cập nhật phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm của học sinh. Mỗi dịp Hè là cơ hội để tích lũy kiến thức, bổ sung kỹ năng, từ đó tự tin hơn khi bước vào năm học mới.

Tinh thần học tập, tự bồi dưỡng cũng được lan tỏa tại Trường THCS Nông Trang, phường Nông Trang. Toàn thể cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường tham gia đầy đủ các lớp tập huấn theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT về triển khai bộ sách giáo khoa thống nhất trên phạm vi cả nước. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Lan - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Các lớp tập huấn không chỉ giúp giáo viên nắm chắc nội dung chương trình, sách giáo khoa mà còn tạo điều kiện để trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động học tập, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.

Từ thực tiễn các cơ sở giáo dục có thể thấy, khi giáo viên chủ động tự học, nhà trường coi trọng sinh hoạt chuyên môn và cơ quan quản lý xây dựng chương trình bồi dưỡng phù hợp thì quá trình đổi mới giáo dục sẽ được triển khai đồng bộ, hiệu quả ngay từ cơ sở. Đó cũng là điều kiện quan trọng để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục đi vào cuộc sống.

Bên cạnh các lớp bồi dưỡng chuyên môn tập trung, năm 2026, ngành GD&ĐT tiếp tục mở rộng hình thức tự học, tự bồi dưỡng thông qua môi trường số. Thực hiện kế hoạch của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đã triển khai Tháng tự học tiếng Anh miễn phí dành cho giáo viên trên toàn tỉnh, khuyến khích 100% giáo viên phổ thông và giáo dục thường xuyên tham gia. Giáo viên được chủ động lựa chọn các chương trình học phù hợp với năng lực như tiếng Anh nền tảng (English Foundation), tiếng Anh học thuật (Academic English) và lộ trình luyện thi IELTS. Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ nhà giáo mà còn tạo nền tảng thực hiện mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, giáo viên không chỉ là người truyền đạt tri thức mà còn là người tổ chức hoạt động học tập, hướng dẫn học sinh khám phá, sáng tạo và hình thành năng lực tự học. Vai trò ấy đòi hỏi mỗi giáo viên phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng ứng dụng công nghệ trong giảng dạy. Mỗi giáo viên được bồi dưỡng tốt sẽ góp phần tạo nên những giờ học chất lượng, truyền cảm hứng học tập cho học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi nhà trường.

Khi năm học mới đến gần, những lớp tập huấn, những buổi sinh hoạt chuyên môn và những giờ tự học trong dịp Hè chính là hành trang để đội ngũ nhà giáo tự tin bước vào chặng đường mới. Mỗi kiến thức được cập nhật, mỗi phương pháp được đổi mới hôm nay sẽ góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo có năng lực, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự phát triển nhanh và bền vững của quê hương, đất nước.

Hạnh Thúy