Ghi hình Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 5, năm 2026

Ngày 8/8, sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT Đất Tổ - Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 5, năm 2026 chính thức khởi động với số đầu tiên ghi hình. Chương trình do Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Viễn thông Phú Thọ phối hợp tổ chức cùng với sự đồng hành của các nhà tài trợ.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng các đồng chí lãnh đạo, đại diện các đơn vị tài trợ tham dự, cổ vũ, động viên các thí sinh.

Dự và cổ vũ, động viên các thí sinh tham dự số đầu tiên ghi hình có đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện các đơn vị tài trợ cùng giáo viên, phụ huynh và học sinh một số trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Sự trở lại với những thay đổi mới về nội dung, công tác tổ chức hứa hẹn mang đến chương trình ngày càng hấp dẫn.

Trải qua 4 mùa tổ chức thành công, Gameshow Khát vọng Lạc Hồng đã từng bước khẳng định vị thế là chương trình mang đậm bản sắc, được các nhà trường, học sinh và đông đảo khán giả đón nhận, yêu mến.

Khát vọng Lạc Hồng mùa 5, năm 2026 với những đổi mới về nội dung, chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, hứa hẹn ngày càng hấp dẫn và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Giây phút căng thẳng tại phần thi Đồng hành của thí sinh.

Đây là năm đầu tiên, vòng sơ tuyển của chương trình do Sở GD&ĐT chủ trì tổ chức. Qua đó, lựa chọn được 48 thí sinh tài năng đến từ 45 Trường THPT trên địa bàn tỉnh tham gia.

Mỗi trận có 4 thí sinh đại diện cho 4 trường tham gia tranh tài ở 4 phần thi: Khởi động, Thử thách, Đồng hành và Về đích.

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh, tri thức, thi đấu hết mình và có những trải nghiệm ý nghĩa. Nhiều câu hỏi xoay quanh các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ, lịch sử, văn hoá địa phương được các thí sinh trả lời nhanh, chính xác, mang đến không khí “rượt đuổi” điểm số gay cấn.

Quang cảnh buổi ghi hình.

Các trận thi sẽ được phát sóng vào 20h30 tối Chủ nhật hàng tuần (từ ngày 16/8) trên kênh PTV. Trận chung kết của chương trình dự kiến được Truyền hình trực tiếp vào ngày 20/12/2026.

Lê Hoàng