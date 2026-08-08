Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ghi hình Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 5, năm 2026

Ngày 8/8, sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT Đất Tổ - Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 5, năm 2026 chính thức khởi động với số đầu tiên ghi hình. Chương trình do Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Viễn thông Phú Thọ phối hợp tổ chức cùng với sự đồng hành của các nhà tài trợ.

Ghi hình Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 5, năm 2026

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng các đồng chí lãnh đạo, đại diện các đơn vị tài trợ tham dự, cổ vũ, động viên các thí sinh.

Ghi hình Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 5, năm 2026

Dự và cổ vũ, động viên các thí sinh tham dự số đầu tiên ghi hình có đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện các đơn vị tài trợ cùng giáo viên, phụ huynh và học sinh một số trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Ghi hình Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 5, năm 2026Sự trở lại với những thay đổi mới về nội dung, công tác tổ chức hứa hẹn mang đến chương trình ngày càng hấp dẫn.

Trải qua 4 mùa tổ chức thành công, Gameshow Khát vọng Lạc Hồng đã từng bước khẳng định vị thế là chương trình mang đậm bản sắc, được các nhà trường, học sinh và đông đảo khán giả đón nhận, yêu mến.

Khát vọng Lạc Hồng mùa 5, năm 2026 với những đổi mới về nội dung, chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, hứa hẹn ngày càng hấp dẫn và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Ghi hình Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 5, năm 2026Giây phút căng thẳng tại phần thi Đồng hành của thí sinh.

Đây là năm đầu tiên, vòng sơ tuyển của chương trình do Sở GD&ĐT chủ trì tổ chức. Qua đó, lựa chọn được 48 thí sinh tài năng đến từ 45 Trường THPT trên địa bàn tỉnh tham gia.

Mỗi trận có 4 thí sinh đại diện cho 4 trường tham gia tranh tài ở 4 phần thi: Khởi động, Thử thách, Đồng hành và Về đích.

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh, tri thức, thi đấu hết mình và có những trải nghiệm ý nghĩa. Nhiều câu hỏi xoay quanh các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ, lịch sử, văn hoá địa phương được các thí sinh trả lời nhanh, chính xác, mang đến không khí “rượt đuổi” điểm số gay cấn.

Ghi hình Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 5, năm 2026Quang cảnh buổi ghi hình.

Các trận thi sẽ được phát sóng vào 20h30 tối Chủ nhật hàng tuần (từ ngày 16/8) trên kênh PTV. Trận chung kết của chương trình dự kiến được Truyền hình trực tiếp vào ngày 20/12/2026.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Học sinh THPT Thí sinh Chương trình Ban thường vụ tỉnh ủy Khát vọng phát thanh truyền hình Phú thọ Tổ chức thành công Đầu tiên Đất Tổ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long