Thí sinh trúng tuyển đại học phải xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8

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Thí sinh trúng tuyển đại học năm 2026, kể cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8 nếu có nguyện vọng theo học.
Tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17 giờ ngày 21/8. Ảnh minh họa
Đa số cơ sở giáo dục đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên hệ thống nếu có nguyện vọng theo học.
Thời hạn xác nhận nhập học là trước 17h ngày 21/8. Đây cũng là yêu cầu được nhiều trường nhấn mạnh trong thông báo điểm chuẩn.
Thí sinh không thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trong thời gian quy định được xem như từ chối cơ hội trúng tuyển.
Trên cơ sở số lượng thí sinh xác nhận nhập học, các cơ sở đào tạo sẽ tổ chức xét tuyển những đợt tiếp theo nếu còn chỉ tiêu, đồng thời cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 13/8, thời điểm cuối cùng các trường phải công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt 1.
Đồng thời, các trường không được kết thúc thời gian xác nhận nhập học hoặc nhập học trước 17h ngày 21/8.
Theo vtv.vn
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