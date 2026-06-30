Quy định thí sinh cần biết trước và sau công bố điểm thi tốt nghiệp THPT

Theo kế hoạch, đúng 8 giờ ngày 1.7, Bộ GD-ĐT và 34 sở GD-ĐT trên cả nước sẽ đồng loạt công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Các địa chỉ tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Thí sinh (TS) có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 nhanh chóng, chính xác trên Báo Thanh Niên tại https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm. Ngoài ra, TS có thể tra cứu điểm qua hệ thống của Bộ GD-ĐT; hoặc qua trang thông tin điện tử của các sở GD-ĐT và các trang báo đã cam kết với Bộ GD-ĐT về việc chia sẻ dữ liệu điểm thi đảm bảo an toàn thông tin và không sử dụng với mục đích thương mại.

Theo kế hoạch, ngày mai (1.7), thí sinh sẽ biết kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Độc Lập

Báo Thanh Niên cũng sẽ liên tục cập nhật danh sách 34 tỉnh, thành công bố điểm thi tốt nghiệp THPT tại thanhnien.vn.

Thay đổi về phúc khảo bài thi

Theo quy chế, mọi TS đều có quyền nộp đơn phúc khảo theo thời gian quy định của Bộ GD-ĐT (từ ngày 1 - 5.7). Công tác tổ chức phúc khảo bài thi hoàn thành chậm nhất ngày 20.7. Như vậy, điểm mới áp dụng từ năm nay thời gian thu nhận đơn phúc khảo chỉ còn 5 ngày thay vì 10 ngày như trước. Theo Bộ, việc này nhằm thông báo kết quả sớm hơn, thuận tiện cho công tác tuyển sinh ĐH, CĐ.

Cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng thay đổi quy trình chấm phúc khảo. Nếu bài thi bị thay đổi điểm từ 0,25 trở lên, người chấm phúc khảo và người chấm ban đầu phải đối thoại trực tiếp. Trước đây, bài thi lệch 0,5 điểm mới cần đối thoại.

Điều kiện công nhận tốt nghiệp

Theo quy chế, TS được công nhận tốt nghiệp THPT khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả bài thi và các môn thi thành phần trong tổ hợp xét tốt nghiệp đều đạt điểm trên 1 điểm (theo thang điểm 10). Nếu có bất kỳ môn nào từ 1 điểm trở xuống (điểm liệt), TS sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Cụ thể, điểm xét tốt nghiệp gồm điểm các môn TS dự thi (chiếm 50%); điểm trung bình năm lớp 10, 11 và 12 (chiếm 50%) và điểm ưu tiên, khuyến khích.

Điểm trung bình lớp 10, 11 và 12 là điểm trung bình cộng của tất cả môn học được đánh giá bằng điểm số.

Việc xét công nhận tốt nghiệp sẽ được các sở GD-ĐT, các nhà trường hoàn thành trước ngày 3.7. Việc cấp giấy chứng nhận kết quả thi, trả học bạ và các giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho TS được thực hiện muộn nhất ngày 7.7.

Từ năm nay, Bộ GD-ĐT gộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi thành “giấy chứng nhận kết quả thi”, do trường phổ thông nơi TS đăng ký cấp.

Sau khi biết kết quả, thí sinh bắt đầu thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ chính thức của năm 2026. Ảnh: Nhật Thịnh

Điều chỉnh diện cộng điểm ưu tiên

Với điểm ưu tiên, TS được cộng từ 0,25 - 0,5 điểm; nếu là con thương binh, bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, người dân tộc thiểu số, người bị nhiễm chất độc hóa học... TS có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên được hưởng tiêu chuẩn cao nhất chứ không cộng dồn.

TS được cộng 1 - 2 điểm khuyến khích nếu đoạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên, các kỳ thi thí nghiệm thực hành, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật... Tương tự điểm ưu tiên, TS chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất, dù đoạt nhiều giải.

Quy chế bỏ cộng điểm chứng chỉ nghề đối với tất cả TS; bỏ cộng điểm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bằng trung cấp nghề đối với TS theo hệ giáo dục thường xuyên.

Từ năm nay, diện ưu tiên được điều chỉnh để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đồng nhất với nhóm được ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ, để các cơ quan thuận lợi rà soát. Ví dụ, người dân tộc thiểu số học ở các xã đặc biệt khó khăn trong ít nhất 2/3 thời gian của cấp THPT sẽ được cộng 0,5 điểm ưu tiên, thay vì phải học cả 3 năm như trước.

Mốc thời gian cần nhớ

Sau khi biết kết quả, TS bắt đầu thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ chính thức của năm 2026 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trong thời gian quy định.

Từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7: TS đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống.

Từ ngày 15.7 đến 17 giờ ngày 21.7: TS thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Từ ngày 4.8 đến 17 giờ ngày 10.8: Các đơn vị của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo sẽ tiến hành xử lý nguyện vọng xét tuyển.

Trước 17 giờ ngày 13.8: Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Trước 17 giờ ngày 21.8: TS phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1.

Từ tháng 8 - 12.2026: Các cơ sở đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức xét tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu) và cập nhật danh sách TS trúng tuyển, nhập học theo quy định.

Theo thanhnien.vn