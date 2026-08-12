Tiếp sức giáo dục mầm non vùng công nghiệp

Có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ 360.000 đồng/trẻ/tháng đối với trẻ mầm non là con công nhân, người lao động tại địa bàn có khu công nghiệp và 800.000 đồng/tháng đối với giáo viên mầm non tại các cơ sở ngoài công lập. Chính sách góp phần chia sẻ chi phí với gia đình công nhân, đồng thời củng cố đội ngũ giáo viên, tạo nền tảng để hệ thống mầm non ngoài công lập phát triển.

Giảm áp lực gửi trẻ cho công nhân

Đặc thù công việc với thời gian làm việc sớm, kết thúc muộn khiến việc tìm nơi gửi trẻ phù hợp trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình công nhân. Trong điều kiện đó, các cơ sở mầm non ngoài công lập là lựa chọn phù hợp, giúp người lao động chủ động hơn về thời gian chăm sóc con.

Chị Trần Thị Hồng Hạnh, công nhân tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, cho biết: “Do đặc thù công việc, chị khó sắp xếp thời gian để gửi con tại trường mầm non công lập. Vì vậy, chị lựa chọn Cơ sở giáo dục mầm non tư thục Ngôi nhà Trẻ Thơ để gửi con. Tại đây, con chị được chăm sóc trong môi trường an toàn, phù hợp với thời gian làm việc của gia đình. Đặc biệt, với chính sách hỗ trợ 360.000 đồng/trẻ/tháng theo Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND, chi phí gửi trẻ của gia đình được giảm bớt, giúp chị thêm yên tâm làm việc”.

Chị Trần Thị Hồng Hạnh, công nhân tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, gửi con tại Cơ sở giáo dục mầm non tư thục Ngôi nhà Trẻ Thơ.

Không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho gia đình công nhân, chính sách còn tạo thêm động lực để đội ngũ giáo viên tại các cơ sở mầm non ngoài công lập yên tâm công tác.

Cô giáo Đào Thị Vân - Cơ sở giáo dục mầm non độc lập Hồng Hạc (xã Bình Nguyên), chia sẻ: “Ngoài tiền lương do cơ sở chi trả, giáo viên còn được hưởng mức hỗ trợ 800.000 đồng/tháng theo Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND. Khoản hỗ trợ là sự động viên thiết thực, giúp giáo viên có thêm thu nhập, yên tâm công tác và gắn bó với công việc chăm sóc, giáo dục trẻ”.

Cô giáo Đào Thị Vân hướng dẫn trẻ tạo hình con vật bằng bột mì tại Cơ sở giáo dục mầm non độc lập Hồng Hạc, xã Bình Nguyên.

Thêm động lực cho cơ sở mầm non ngoài công lập

Đi vào hoạt động từ năm 2024 với quy mô ban đầu còn khiêm tốn, đến nay, Cơ sở giáo dục mầm non tư thục Ngôi nhà Trẻ Thơ, xã Bình Nguyên, đã phát triển thành 2 cơ sở, với 150 học sinh, trong đó khoảng 90% là con em công nhân. Cơ sở hiện có gần 16 giáo viên, nhân viên hợp đồng.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ Cơ sở giáo dục mầm non tư thục Ngôi nhà Trẻ Thơ, cho biết: “Trước khi chính sách hỗ trợ được triển khai, không ít phụ huynh còn cân nhắc khi gửi con tại các cơ sở mầm non tư thục do chi phí. Việc hỗ trợ 360.000 đồng/trẻ/tháng giúp giảm một phần chi phí cho gia đình công nhân; trong khi mức hỗ trợ 800.000 đồng/tháng, tối đa 9 tháng đối với giáo viên, góp phần ổn định đội ngũ và tạo thêm động lực gắn bó với nghề. Chính sách cũng tạo điều kiện để cơ sở duy trì hoạt động, từng bước đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng, trang thiết bị, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ”.

Giáo viên Cơ sở giáo dục mầm non tư thục Ngôi nhà Trẻ Thơ hướng dẫn trẻ thực hành tách, gộp 5 bông hoa.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 469 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, gồm 57 trường mầm non tư thục và 412 nhóm, lớp độc lập tư thục. Trẻ mầm non học tại các cơ sở ngoài công lập chiếm khoảng 14,5% tổng số trẻ. Hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong đáp ứng nhu cầu gửi trẻ, nhất là tại những địa bàn tập trung đông công nhân, khu, cụm công nghiệp.

Theo định hướng đến năm 2030, tỉnh phấn đấu tỷ lệ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đạt 30% tổng số trường mầm non; tỷ lệ trẻ ra lớp tại các cơ sở ngoài công lập đạt 35%. Tỉnh cũng đặt mục tiêu huy động ít nhất 42% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và 99% trẻ mẫu giáo ra lớp; 100% cơ sở mầm non tư thục tổ chức cho trẻ ăn bán trú.

Giáo viên Cơ sở giáo dục mầm non độc lập Hồng Hạc, xã Bình Nguyên, hướng dẫn trẻ hát, múa.

Cùng với các chính sách hỗ trợ trực tiếp, tỉnh định hướng quy hoạch mạng lưới trường, lớp, ưu tiên phát triển cơ sở mầm non tư thục tại những khu vực phát triển công nghiệp; sắp xếp, tổ chức lại hệ thống giáo dục công lập theo hướng tinh gọn. Các cơ chế hỗ trợ về đất đai, thuế, tiền thuê đất và đầu tư trang thiết bị cho nhóm trẻ độc lập cũng được định hướng nhằm tạo thêm điều kiện cho hệ thống mầm non ngoài công lập phát triển.

Với những chính sách hỗ trợ thiết thực cùng định hướng phát triển mạng lưới phù hợp, hệ thống mầm non ngoài công lập có thêm điều kiện mở rộng tại các địa bàn tập trung đông công nhân. Qua đó, từng bước đáp ứng nhu cầu gửi trẻ ngày càng cao, góp phần giúp người lao động yên tâm làm việc.

Nguyễn Toàn