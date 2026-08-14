Xã Dân Chủ triển khai nhiệm vụ năm học 2026 -2027

Chiều 14/8, UBND xã Dân Chủ tổ chức tổng kết năm học 2025-2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2026-2027 và tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

Lãnh đạo xã Dân Chủ trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Dân Chủ chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; tăng cường giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và kỹ năng sống, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Chất lượng giáo dục được duy trì và từng bước nâng lên. Ở cấp tiểu học, có 1.332/1.348 học sinh hoàn thành chương trình lớp học, đạt 98,81%; 300/300 học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, đạt 100%. Ở cấp THCS, trên 98% học sinh đạt yêu cầu về hai mặt giáo dục, tỷ lệ hoàn thành chương trình THCS đạt 100%. Các nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy. 229/233 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Lãnh đạo xã Dân Chủ trao thưởng, tuyên dương các em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2025–2026.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo xã Dân Chủ yêu cầu các nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm từng học sinh; xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy. Tăng cường đầu tư, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước đầu tư cơ sở vật chất, chăm lo xây dựng đội ngũ, tháo gỡ khó khăn cho các nhà trường, hướng tới xây dựng nền giáo dục chất lượng, kỷ cương, nhân văn và sáng tạo.

Tại hội nghị, UBND xã Dân Chủ đã khen thưởng, tuyên dương những tập thể, giáo viên và học sinh có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm học 2025-2026.

Bích Liên - Đặng Khánh