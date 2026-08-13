Không để giáo viên kiêm nhiệm các vị trí việc làm khác ngoài giảng dạy

Các địa phương, cơ sở giáo dục bố trí nguồn kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo quy định, không để xảy ra tình trạng giáo viên kiêm nhiệm các vị trí việc làm khác ngoài công tác giảng dạy, giáo dục do thiếu các vị trí nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện công tác quản lý đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục, trong bối cảnh đồng thời triển khai các quy định mới về nhà giáo, viên chức và sắp xếp cơ sở giáo dục.

Các địa phương, đơn vị không để xảy ra tình trạng giáo viên kiêm nhiệm các vị trí việc làm khác ngoài công tác giảng dạy. Ảnh: ĐM

Để bảo đảm đủ đội ngũ triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và nhân sự hỗ trợ giáo dục đủ số lượng theo chỉ tiêu biên chế được giao, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định gắn với việc rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, các địa phương quán triệt và thực hiện nguyên tắc “ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên”. Các đơn vị xác định số lượng nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục còn thiếu so với số biên chế được giao và số lượng còn thiếu so với định mức quy định để thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định; không để xảy ra tình trạng giáo viên kiêm nhiệm các vị trí việc làm khác ngoài công tác giảng dạy, giáo dục do thiếu các vị trí nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Bộ cũng yêu cầu địa phương khẩn trương ban hành quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo để làm căn cứ bố trí đội ngũ trong quá trình sắp xếp cơ sở giáo dục; bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người được điều động theo quy định. Đồng thời sử dụng linh hoạt, hiệu quả đội ngũ nhà giáo hiện có thông qua điều động, thuyên chuyển, biệt phái, dạy liên trường hoặc các hình thức phù hợp khác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, không áp dụng các quy định về cơ cấu, số lượng, chính sách của hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục tại Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP đối với các cơ sở giáo dục không thực hiện sắp xếp; giữ ổn định đội ngũ hiện có (trừ các trường hợp bắt buộc phải bố trí lại theo quy định của pháp luật) để bảo đảm các điều kiện triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Trong thời gian chưa phê duyệt vị trí việc làm theo quy định mới, các đơn vị tiếp tục thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ theo các quyết định phê duyệt vị trí việc làm (theo chức danh nghề nghiệp) đã ban hành trước ngày 1-7-2026.

Các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhà giáo được cấp trước ngày 31-12-2026 theo quy định sẽ được xác định tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp nhà giáo ở cấp học, trình độ đào tạo tương ứng.

https://hanoimoi.vn/khong-de-giao-vien-kiem-nhiem-cac-vi-tri-viec-lam-khac-ngoai-giang-day-1216274.html

Theo hanoimoi.vn