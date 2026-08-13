Học sinh Phú Thọ góp mặt trong Đội tuyển Việt Nam thi IC3 Quốc tế 2026

Em Đỗ Thái Bảo, học sinh lớp 8B, Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương đã xuất sắc trở thành đại diện duy nhất của tỉnh góp mặt trong Đội tuyển Việt Nam tham dự Cuộc thi Vô địch Kỹ năng số IC3 Quốc tế 2026 (IC3 Digital Literacy International Championship 2026).

Em Đỗ Thái Bảo, học sinh lớp 8B, Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương đã xuất sắc trở thành đại diện duy nhất của tỉnh góp mặt trong Đội tuyển Việt Nam.

Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16/8/2026 tại Hà Nội. Đây là lần đầu Việt Nam đăng cai tổ chức một cuộc thi quy mô quốc tế về kỹ năng số, góp phần thúc đẩy năng lực số của học sinh và tăng cường hợp tác giáo dục quốc tế.

Việc em Đỗ Thái Bảo được lựa chọn vào Đội tuyển Việt Nam là dấu mốc đáng ghi nhận đối với giáo dục Phú Thọ, đồng thời cho thấy sự phát triển về năng lực công nghệ, kỹ năng số của học sinh địa phương.

Thành tích của Đỗ Thái Bảo là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện nghiêm túc, đồng thời gắn với định hướng đẩy mạnh giáo dục Tin học, phát triển năng lực số và tư duy công nghệ cho học sinh. Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường học tập hiện đại, tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực, tự tin tham gia các sân chơi học thuật trong nước và quốc tế.

Việc học sinh Phú Thọ góp mặt trong đội tuyển quốc gia tham dự sân chơi kỹ năng số quốc tế tiếp tục khẳng định vai trò của giáo dục công nghệ trong quá trình đổi mới giáo dục, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, Đỗ Thái Bảo được kỳ vọng sẽ phát huy bản lĩnh, kiến thức và kỹ năng số, đóng góp vào thành tích chung của Đội tuyển Việt Nam tại IC3 Quốc tế 2026.

Hiền Mai